Kijkers ‘GTST’ vinden eerste aflevering na zomerstop heel heftig

Voor de zomerstop zagen we hoe het misliep tijdens de bevalling van Shanti. Rik hoorde een van de artsen roepen dat ze ‘haar verliezen’. Ging dat over de baby of over Shanti? Maandagavond kregen kijkers eindelijk het antwoord. Maar veel kijkers vonden de aflevering wel heel heftig.

GTST is terug

Aan het begin van de aflevering krijgt Rik eindelijk duidelijkheid van de arts. Helaas is het geen goed nieuws. Shanti heeft het gered, maar hun dochtertje niet.

Vreselijk nieuws

Wanneer Shanti haar ogen opent, moet Rik haar het vreselijke nieuws vertellen: “Tijdens de zwangerschap is je lever gescheurd. Ze heeft niet genoeg zuurstof gekregen in je buik. Ze heeft het niet gered.”

Onbegrip

Shanti wil het meisje graag zien. De arts legt haar in haar armen. Rik vindt het moeilijk om zijn dochter te zien, hij blijft wegkijken. Shanti wil graag dat de baby haar eigen kleertjes aan krijgt. De slingers moeten weer opgehangen worden en ze wil dat het wiegje gebracht wordt. Dat leidt tot onbegrip bij Rik. “Ze leeft niet!”, reageert hij. “Ik wil haar laten voelen hoe blij we met haar zijn”, zegt Shanti rustig. “Hoe kan je blij zijn?”, vraagt Rik zich af.

Ontkenning

Waar Shanti nog in ontkenning lijkt en heel rustig is, voelt Rik veel emoties. Als hij thuis komt om de spulletjes op te halen, wordt hij overmand door boosheid en verdriet. Aan het einde van de aflevering zien we hoe Shanti een appje stuurt naar meerdere mensen in Meerdijk: “Jasmijn is er, ze is prachtig.” Ze vertelt niet dat haar dochter is overleden.

Reacties

Op Twitter laten kijkers weten dat ze de aflevering wel heel heftig vonden. Zo schrijft een Twitteraar: ‘Na 5 minuten lukt het al niet meer om te kijken. Van te dichtbij zelf meegemaakt.’ Wel laten kijkers weten dat ze het erg goed gespeeld vinden van de acteurs.

Zelf behoefte aan steun In de GTST-aflevering van maandag 29 augustus 2022 is te zien dat Rik en Shanty hun stilgeboren dochter Jasmijn verwelkomen. Merk je dat je na het kijken van deze aflevering behoefte hebt aan steun? Bezoek dan Stillelevens.

Pfoe wat een begin bij #gtst.. erg goed gespeeld door rik en shanty 👌🏻😪 — jo (@jokiecroky) 29 augustus 2022

Oh wat is dit een heftige seizoens opener 🥺💔 #gtst — chantal 🤍 (@blendermendes) 29 augustus 2022

Echt, hier ook tranen😭

Zo goed gespeeld ook, en respectvol, echt next level dit👌🏻 #gtst — ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ꇙ꒤꒤ꇙ (@CYBERSUUS) 29 augustus 2022

Na 5 minuten lukt het al niet meer om te kijken. Van te dicht bij zelf meegemaakt.. #gtst — Julia (@Julia830615) 29 augustus 2022

Zo hey janken hier 😢 #GTST — Nathalie (@NR_Eijgendaal) 29 augustus 2022

#GTST kickt er keihard in — ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ꇙ꒤꒤ꇙ (@CYBERSUUS) 29 augustus 2022

Bron: RTL, Twitter