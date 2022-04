Heel Holland bakt Beeld Roland J. Reinders/Omroep MAX

Kijkers ‘Heel Holland bakt’ blij met afvaller: “Wat een arrogantie”

In Heel Holland bakt is er vaak al snel een publieksfavoriet, maar dit seizoen is er sprake van het tegenovergestelde. Al vanaf aflevering één viel een specifieke kandidaat niet in de smaak. Kijkers zijn er dan ook absoluut niet rouwig om dat diegene zaterdag de baktent moest verlaten.