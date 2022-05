Volgens hen uitten juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven op Enzo namelijk het meest kritische commentaar deze week, maar kozen er toch voor om Marieke de tent uit te sturen.

Halve finale Heel Holland bakt

De bakkers moesten in deze halve finale van Heel Holland bakt een paasbrood, een paasslof en een paastaart maken. Inderdaad, het thema was Pasen! Een beetje laat, maar dat komt door een aanpassing in de programmering. Helaas vielen de baksels van Marieke niet helemaal bij de jury in de smaak. “Wat simpel”, vond Janny van haar brood. “De advocaat is bijna aan het schiften met het room”, klonk de kritiek op haar slof. En “te weinig techniek”, oordeelde Robèrt over haar taart. Dat alles samen, leidde uiteindelijk tot haar eliminatie.

Enzo vs Marieke

En dat terwijl Enzo toch ook wel veel en misschien zelfs wel meer kritiek kreeg. Te slap en niet-gaar deeg, te veel vocht in de vulling, aan de droge kant... Maar, zei Janny: “Hij probeert dingen uit die eigenlijk nog niet eerder bedacht zijn.” En met die creativiteit wint hij het volgens de jury van Marieke. Robèrt omschrijft haar bakstijl namelijk als ‘heel veilig bakken’.

Enzo onterecht in de HHB-finale?

Goed onderbouwde kritiek dus, maar toch zijn sommige kijkers het niet eens met de keuze van de jury. ‘Meeste commentaar op Enzo, meeste fouten: hij had mijn inziens de afvaller moeten zijn’, klinkt het onder meer. En: ‘Als je naar het commentaar luisterde van de jury (want wij proeven natuurlijk niet) was Enzo de slechtste deze week. Jammer dat ze hem dan niet weg durven te sturen. Marieke had meer verdiend.’

Voor de eerste keer dit seizoen @heelhollandbakt geen gevoel bij het besluit van de jury. Meeste commentaar op #Enzo, meeste fouten. Dit had mijn inziens de afvaller moeten zijn. #HHB pic.twitter.com/DsKprBH5e1 — John Bijmans ⚫️🔵⚫️ (@BijmansJohn) 30 april 2022

Hahaha ze houden Enzo er lekker in terwijl hij alles misbakt. 🤣 #hhb — Reind Hoeven 🎨 (@Reindinho1) 30 april 2022

Zelfs met hulp van Marieke bakt Enzo niks van de #HHB technische opdracht. #byebyeEnzo pic.twitter.com/GNXLDaDG86 — 🎼 D' A n g e l a ❣️ (@angeldrink87) 30 april 2022

Als je naar het commentaar luisterde van de jury (want wij proeven natuurlijk niet) was Enzo de slechtste deze week. Jammer dat ze hem dan niet weg durven te sturen. Marieke had meer verdiend. #hhb #heelhollandbakt — Emus (@Emus79) 30 april 2022

Toch blijft Enzo ook de publieksfavoriet, want het is zo’n schat. En hij onderscheidt zich door zo veel mogelijk veganistisch te bakken.

#Enzo is voor mij alleen al de winnaar omdat hij zoveel mogelijk vegan bakt #hhb — introversum 🌈 🌍 (@Introversum1) 30 april 2022

Robèrt tegen Enzo, die fantastisch veganistisch bakt: ‘Hier leer ik ook veel van.’



Allereerst natuurlijk top van Enzo, maar ook mooi hoe de ervaren Robèrt zo enthousiast wordt van iemand die hem inspireert. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 23 april 2022

Finale Heel Holland bakt 2022

Enfin, op naar de finale. Op zaterdag 7 mei wordt bekend wie de winnaar van Heel Holland bakt 2022 wordt. Hoewel Tom de winnaar was van deze halve finale, zetten veel kijkers al in op Zeinab.

Zeinab gaat gewoon winnen. Ze is zó goed. #heelhollandbakt #hhb — Ilja (@Dichtbij_Ilja) 30 april 2022

Zeinab,ik blijf erbij, voor mij nummer 1 #hhb — Marijke Bastiaan (@Rykie58) 30 april 2022

Als Zeinab dit seizoen niet wint dan eet ik mijn schoen op. #hhb #heelhollandbakt — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 30 april 2022

Bron: Heel Holland bakt (Omroep MAX)