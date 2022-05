Kijkers ‘Hello goodbye: hoe is het nu met?’ in tranen door ontroerende verhalen

Dit zorgde opnieuw voor ontroerende, maar ook inspirerende verhalen. Op Twitter laten de kijkers weten enorm geraakt te zijn door de aflevering.

‘Hello goodbye: hoe is het nu met?’

Dit keer gaat Joris langs bij mensen die hij eerder op Schiphol ontmoette. Hoe gaat het nu met ze? Waar staan ze nu in het leven en wat heeft dat bijzondere moment op Schiphol, waarvan Joris getuige mocht zijn, voor ze betekend? In de allereerste aflevering gaat hij op bezoek bij de Antilliaanse Eugonie.

Dezelfde vader, maar verschillende moeders

Twee jaar geleden trof Joris haar op Schiphol, wachtend op haar getuige. Zij trad voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Haar eerste huwelijk was met een man, drie maanden later werd ze verliefd op een vrouw.

Tijdens het bezoek merkt Joris meteen dat de twee nog altijd gelukkig getrouwd zijn. Inmiddels hebben ze samen een dochtertje. Bovendien is Eugonie inmiddels ook zwanger. De kinderen hebben dezelfde vader, maar twee verschillende moeders. “Wauw, wat apart zeg. Wat leuk”, is de eerste reactie van Joris.

De vreselijke ziekte van Alzheimer

Niet veel later ziet de kijker het bijzondere verhaal van Jantina en Gerard. Zij waren in 2018 te zien in Hello goodbye. Het stel stond toen hun dochter op te wachten. Jantina vertelde openhartig over de ziekte van de Alzheimer bij Gerard en haar vrees of hij zijn dochter nog zou herkennen. Bij de aankomst van hun dochter, was het dan ook heftig om te zien dat het voor Gerard inderdaad moeilijk was om zich dat te realiseren. Volgens Joris een verhaal dat laat zien hoe liefdevol, maar ook kwetsbaar samen oud worden kan zijn.

Emotionele terugblik

Gerard is inmiddels overleden als Joris voor deze special Jantina opzoekt. “Ik wil niet volschieten, maar het gebeurt toch”, zegt ze. Ze vertelt dat Gerard niet lang na de opnames naar een verzorgingstehuis is gegaan. Het bleek onmogelijk hem thuis te houden. Ze mist hem enorm, maar ze is ervan overtuigd hem ooit weer te zien. “Ik wacht op hem. Ik hou zelfs zijn kostuums in de kast voor als-ie terugkomt en plotseling achter de deur staat”, vertelt ze. “Dat maakt me een beetje blij.”

Ontroerende verhalen in ‘Hello goodbye’

Na het zien van deze beelden rollen de tranen over de wangen van de kijkers thuis. Ze vinden het erg ontroerend om de bijzondere verhalen (opnieuw) te zien. Ook vinden ze het mooi om te zien hoe aandachtig presentator Joris Linssen luistert naar de mensen. Ze hopen dan ook op meer afleveringen van Hoe is het nu met?

"Het schijnt dat jij mn dochter bent"



En wat is Joris Linssen op zijn paats in dit programma.💫👌Innemend, warm, respectvol en echt geïnteresseerd. pic.twitter.com/kuPB43S1X4 — Jeannet 🕊 (@MrsSandvrouw) 19 mei 2022

