Rattenkeutels die uit het plafond vallen, een flinke lekkage, loshangende stopcontacten en een keuken waar je nog niet dood gevonden wil worden: het was weer een klassieke Help mijn man is klusser-aflevering.

Hulp nodig

Als presentator John Williams langsgaat bij Anneke, houdt ze het niet droog. Haar grote liefde kreeg, twee maanden nadat ze waren gestart met de verbouwing, een hartaanval. De twee trokken vijf jaar uit voor de klus, maar dat is inmiddels niet meer haalbaar. Ze is bang dat Ton weer een hartaanval krijgt als hij blijft doorgaan met verbouwen.

Gelukkig staat Ton open voor de hulp die hem wordt aangeboden. Ook hij ziet in dat het te veel voor hem is. “Het raakt mij enorm, schat. Ik vind het lastig om dingen uit handen te geven, want je weet hoe ik ben in dat opzicht. Deels schaam ik me dat we in deze situatie zitten. Aan de andere kant voel ik ook dat ik hulp nodig heb.”

Stopcontacten

Voordat het klusteam begint, vertelt Anneke dat haar partner zijn eigen wil heeft. Dat Ton inderdaad moeite heeft met dingen uit handen geven, wordt gedurende de aflevering duidelijk. Hij stelt overal vragen over en als hij hoort dat de stopcontacten op de huidige plaats blijven zitten, is hij het daar niet mee eens. Wanneer de mannen hem eraan herinneren dat ze maar kort de tijd hebben, antwoordt hij: “Nou, dan moet het straks dus weer helemaal open.”

‘Maar, maar, maar’

Tons hoge eisen houden hemzelf ook bezig. “Ik voel me zo ondankbaar. Ik word er verdrietig van. Eigenlijk mag ik niet zeuren, maar ik zie dingen in de woonkamer gebeuren waarvan ik denk: hmmm... Ik ben er heilig van overtuigd dat het mooi gaat worden, maar ik heb echt het gevoel dat ik straks denk ‘wauw’, maar ook ‘maar, maar, maar, maar’”, vertelt hij.

Als John Ton en Anneke op het hart drukt om hun wensenlijst bij te stellen, lijkt Ton bij te trekken. Aan het einde van de aflevering biedt hij zijn excuus aan. “Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie hier in deze korte tijd hebben neergezet. Ik vind het heel bijzonder, ook de manier hoe jullie werken en hoe jullie tips geven. Daar ben ik echt heel blij mee. Ondanks dat ik af en toe kon mopperen en op jullie vingers stond te kijken en overal wat van vond.”

Reacties

Via Twitter luchten kijkers hun hart over de aflevering. “Schat, je doet niet mee aan Eigen Huis & Tuin, hè. De prio is dat je zeg maar niet geëlektrocuteerd wordt”, grapt iemand. Een ander denkt dat een nieuwbouwwoning beter was geweest voor het koppel.

Zo, je ziet wel waar het KLUSTEAM is bezig geweest zeg! Ondanks de bemoeienis van Petje Pitamientje #HMMIK #helpmijnmanisklusser — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 31 januari 2022

"Weten ze wat we willen?" Schat, je doet niet mee aan Eigen Huis & Tuin, hè. De prio is dat je zeg maar niet geëlektrocuteerd wordt. #helpmijnmanisklusser #hmmik — Linda Rijpert (@lindarijpert) 31 januari 2022

Ze mogen dankbaar zijn dat ze geholpen worden en dan nog eisen ook!#helpmijnmanisklusser — Marianne (@madelief114) 31 januari 2022

Nou ik heb al bijna bingo geloof ik.....#helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/2l9YAyHgL4 — Amber Baks (@AmberBaks) 31 januari 2022

Alleen dat koppie koffie wat die telkens vasthoud.... handjes laten wapperen Tom.... dan krijg je misschien iets wat jezelf “mooi” vind🤦🏽‍♂️ #helpmijnmanisklusser #HMMIK pic.twitter.com/Iaphhl4fk1 — Quest (@qstionvraagt) 31 januari 2022

Ik snap niet waarom ze in vredesnaam dit huis hebben gekocht en toch proberen te verbouwen, terwijl vooral Ton zo ondankbaar overkomt.. Jezus zeg. Verkoop het huis weer en ga alsjeblieft in een nieuwbouw wonen ofzo.#HMMIK — Karla with a K 🐶 (@PinkGirl_NL) 31 januari 2022

Deze mensen doen het erom laat ze lekker het zelf doen al doen ze er 100 jaar over. Echt apart. ze moeten zich schamen. #HMMIK — Suzan (@Suzan_H) 31 januari 2022

Bron: RTL