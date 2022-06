Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ balen van afvallers: ‘De leuksten zijn eruit’

Babette van Veen en Roxanne Kwant vielen af, tot grote teleurstelling van de kijkers.

Het perfecte plaatje

Er nemen nu namelijk geen vrouwen meer deel aan het programma. De eerste twee afvallers waren ook twee vrouwen: Daphne Bunskoek en Renée Soutendijk.

Jochem van Gelder, Thomas Berge, Tim den Besten en Maurice Lede zijn door naar de halve finale.

Eerste opdracht

Voor de eerste opdracht moesten de kandidaten een ‘absurdistische’ foto maken. Hiervoor kregen de deelnemers allerlei attributen tot hun beschikking. De modellen? Dat waren ze zelf. Ze fotografeerden in duo's. Het leverde hilarische beelden op. Zo zagen we Roxanne in een astronautenpak en zagen we Thomas rondlopen in een soort grote bal.

Tweede opdracht

Voor de tweede shoot moesten de kandidaten een foto maken van zichzelf. Ze kregen allemaal een thema. Zo was de een filmster, de ander hiphop-artiest en Babette moest het doen met het thema pornoster.

Dat was hilarisch om naar te kijken, maar het leverde Babette helaas niet de punten op waarop ze gehoopt had. Met een gemiddelde van een 6,5 moest ze afscheid nemen van de groep. Ook Roxanne moest het programma verlaten met een gemiddelde van 6,9.

Reacties

Kijkers zijn niet blij met het vertrek van de twee dames. ‘Had graag ook wat vrouwen erin gehad’, klinkt het. ‘Nu vind ik het eigenlijk niet leuk meer, de leuksten zijn eruit’, schrijft een ander.

Het Perfecte Plaatje terug gekeken. Jammer dat Rox en Babette eruit zijn. Had graag naast paar mannen ook wat vrouwen erin gehad. #hetperfecteplaatje — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) 22 juni 2022

Jammer dat de dames eruit zijn. Geen leuke man er ook meer in....#hetperfecteplaatje — Loes 🇺🇦 (@loesje60) 22 juni 2022

Jammer, alle 2 de dames eruit 😔#hetperfecteplaatje — Daniël (@dwit1234) 22 juni 2022

#hetperfecteplaatje Jammer, Babette weg. Nu vind ik het eigenlijk niet leuk meer. De leuksten zijn eruit. — Rineke 💙💛 (@TonneDer) 22 juni 2022

Ahhh neeeee niet mijn all time favorite @babettevanveen naar huis. Heb super van je genoten.#hetperfecteplaatje — richard den haan (@richardhaan68) 22 juni 2022

Bron: RTL, Twitter