Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ hebben nu al een favoriet

Daphne Bunskoek, Jochem van Gelder, Renée Soutendijk, Tim den Besten, Babette van Veen, Maurice Lede, Thomas Berge en Roxanne Kwant gaan de strijd met elkaar aan in dit prachtige land. De kijkers hebben na het zien van de eerste aflevering al een favoriet.

‘Het perfecte plaatje’

Voor de eerste opdracht mogen de kandidaten gelijk de straten van het bruisende Buenos Aires op. Ze werken in duo’s en moeten een foto maken van hun duopartner. Ze dienen een Argentijns tafereel op de foto te zetten waarin hun partner perfect opgaat. Het moet dus net lijken of je naar een echte Argentijn kijkt, en dat is voor de ene kandidaat moeilijker dan voor de andere.

Thomas krijgt kritiek

Thomas Berge krijgt na deze opdracht flink wat kritiek van de jury. Hij schoot namelijk slechts zeven foto’s, terwijl hij een uur de tijd had. Met deze ‘attitude’ kom je er niet, vindt de jury. Gelukkig kan hij het bij de tweede opdracht goedmaken.

Opdracht met sieraden

Voor de tweede opdracht gaan de kandidaten werken met modellen. Ze krijgen allemaal een bijzonder sieraad toegewezen en dit moet op de foto centraal staan. Dat levert prachtige plaatjes op. Vooral Daphne maakt een steengoede foto en krijgt veel lof van de jury.

De scores

Uiteindelijk is Renée Soutendijk de winnaar van de eerste aflevering. Met een 7,8 eindigt zij bovenaan. Op de laatste plaatst eindigt Tim den Besten met een 5,4. Gelukkig voor Tim hoeft hij niet naar huis, omdat het de eerste aflevering is. Iedereen mag blijven en winnares Renée krijgt vrijstelling voor de volgende aflevering.

Reacties

Veel kijkers haalden opgelucht adem toen ze hoorden dat Tim er niet meteen uitvloog. De presentator blijkt namelijk een publiekslieveling. Hij is een behoorlijk drukke, chaotische kandidaat, maar wel een creatieve. En dat weten de kijkers te waarderen:

Ik hou van Tim #hetperfecteplaatje — A. (@PlatinaPieces) 1 juni 2022

Tim is echt leuk! #hetperfecteplaatje — Reind Hoeven 🎨 (@Reindinho1) 1 juni 2022

Ik ga helemaal stuk om Tim den Besten 😂 #hetperfecteplaatje — 💗 Jennifer (pisces) 💗 (@JenniferFK_) 1 juni 2022

Bij de eerste blik op de kandidaten: "aaah nee, niet weer die drukke Tim", 5 min later: "whahahaha, die Tim is zo grappig, hoop dat ie nog lang blijft" #hetperfecteplaatje — Brendatje (@Brendatje2) 1 juni 2022

Bron: RTL, Twitter