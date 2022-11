Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ luisteren vol verbazing naar schunnige uitspraken van Trijntje en Tina

De kijkers van het programma raken niet uitgepraat over de schunnige uitspraken van Trijntje Oosterhuis en Tina de Bruin.

‘Het perfecte plaatje’

Trijntje krijgt een jong, mannelijk model toegewezen voor de shoot. Hij doet haar denken aan haar zoon, omdat hij Merijn heet en haar zoon heet Marijn. Ze moet de jongen verleidelijk op de foto zetten terwijl hij een hotdog eet.

‘Ik pak je’

Nu weet een professioneel model natuurlijk best hoe hij moet poseren, maar Trijntje helpt hem graag een handje door wat... aanwijzingen te geven. “Denk maar: ik pak jou nog wel. Wacht jij maar, stouterdje. Ik pak jou!”, roept ze van achter de camera naar de jongen. “Horny, yes, yes!” Als ze klaar is met de shoot beseft ze dat ze zich een beetje heeft laten meeslepen: “Ik denk niet meer dat ik thuis kan komen.”

‘Stoute oester’

Ook Tina laat zich behoorlijk meeslepen. Zij krijgt een vrouwelijk model toegewezen en moet haar verleidelijk op de kiek zetten met een oester. “Stoute oester. Oh, wat een stoute oester”, roept Tina naar haar model. “Stoute oester, bad oyster. Geef me alles wat je hebt. Dit is mijn sexy oyster. Jezus, wat een stoute oester!”

Afvaller

Het levert Tina helaas geen windeieren op. Na deze shoot bungelt ze onderaan het klassement. En ook na de tweede opdracht, waarbij de deelnemers foto’s moeten maken van hun dierbaren verkleed als iconen, komt Tina bij de laatste twee terecht. Toch redt ze het nét en is het Najib die het programma moet verlaten.

Reacties

De kijkers van Het perfecte plaatje raken niet uitgepraat over de schunnige uitspraken van Trijntje en Tina. De een noemt Tina en haar stoute oester ‘een behoorlijke afknapper’, een ander schrijft dat Trijntje is ‘ontspoort’.

Hahaha die Tina! alsjeblieft blijf er nog even in. Stoute oester. It's my sexy oyster, I'm gonne get ya. you silly oyster 🤣 #hetperfecteplaatje — Charlene Kemper (@xcharr_) 9 november 2022

Tina die 'stoute oester' blijft roepen.. wat een afknapper 😂🤣#hetperfecteplaatje — Majelle🇳🇱🌍 (@M_a_J_e_l_l_e) 9 november 2022

Heeft Trijntje al “ik pak jou nog wel” gezegd? #hetperfecteplaatje — Frizzzz (@DGOBB20) 10 november 2022

Wat een schunnige teksten komen er uit Trijntje 🤣 #hetperfecteplaatje — Lianne van Veen (@Liedje87) 9 november 2022

"Kom maar op met die worst" ... "Spuit in zijn gezicht" #Trijntje ontspoort vanavond 😉😉😉 #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/xw3dl7mpVQ — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 9 november 2022

Bron: RTL, Twitter