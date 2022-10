Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ nemen het op voor onhandige Tina: ‘Wat een arrogant model’

De kijkers van het programma nemen het voor Tina de Bruin op. Ze is dan weliswaar een tikje onhandig, maar het model was wel héél arrogant.

Tina de Bruin in ‘Het perfecte plaatje’

Tijdens de eerste opdracht moesten de kandidaten fotograferen in kikvorsperspectief. Heel laag bij de grond dus. Dat bleek lastig voor Tina. Kijkers zagen hoe ze de ene na de andere foto schoot, gewoon vanaf ooghoogte. De foto die ze uiteindelijk inleverde was ook niet vanuit kikvorsperspectief gemaakt, vond de jury. Ze kreeg er slechts een 4,6 voor.

De roaring twenties

Tina had bij de tweede opdracht dus een hoop goed te maken. Die opdracht stond in het teken van de roaring twenties. Ze kreeg hiervoor een object - in haar geval een sigaar - en mocht gebruik maken van een model. De samenwerking met die laatste verliep alleen behoorlijk stroef.

Ontevreden model

Tina wilde graag dat het model met zijn hoofd in een wasbak zou gaan liggen. Dat is vast geen aangename positie, maar goed, als model zou je daartoe toch bereid moeten zijn. Hij werd er alleen niet zo blij van. En toen bleek Tina ook nog met haar voet op zijn rug te willen staan.

Bijzonder pak

Dat schoot bij het model in het verkeerde keelgat. Hij had namelijk een pak aan dat absoluut niet kapot mocht gaan: “Ja, dit wil ik dus niet hebben”, reageerde het model boos. “Dit pak is meer dan 100 jaar oud, ik wil dat daarmee met respect wordt omgegaan.”

‘Klaar mee’

Tina deed ontzettend haar best om het pak niet meer aan te raken en het model tevreden te houden, totdat een onhandige actie de samenwerking fataal werd. Met haar kuit raakte ze per ongeluk het kraantje boven de wasbak, waardoor-ie aanging. Zo kwam er water op het hoofd van het model. Tina bood direct haar excuses aan, maar het model was het zat. “Nu ben ik er wel echt klaar mee”, zei hij kwaad en liep weg.

Toch door naar volgende week

Tina moest het daarna zonder model doen. Gelukkig lukte haar dat prima. Uiteindelijk kreeg ze een 6,5 voor de foto, waarmee ze door mocht naar volgende week. Het was Inge Ipenburg die met een gemiddelde van 5,1 de eerste afvaller werd.

Reacties

De kijkers van het programma zijn het over één ding eens: wat was dat een arrogant model. ‘Iets teveel sterallures’, schrijft een Twitteraar. Ook vraagt men zich af waarom hij in hemelsnaam zo’n bijzonder pak aantrok naar een fotoshoot.

Wat een chagrijnig model met z'n kwetsbare outfitje 🕴️#HetPerfectePlaatje — Linda Bergman (@xLiinda) 19 oktober 2022

Pfff wat een watjes waren die mannen in de roaring twenties zeg of moet ik zeggen de moaning twenties 🙄😉😉 #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/XqdmNLYySR — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 19 oktober 2022

Loopt dat model nu echt weg?! Bizar! #hetperfecteplaatje — Out of Nicole's system (@Nikton1) 19 oktober 2022

Model met iets te veel sterallures🥱 #hetperfecteplaatje — Miranda (@Indigolove15) 19 oktober 2022

Maar waarom doe je dan in vredesnaam een 100 jarig pak aan als je een fotoshoot doet voor #hetperfecteplaatje? — Kyran_wd (@KyranWd) 19 oktober 2022

Het model is wel af hoor.



Druppel water op zijn neus en huilend weglopen. #hetperfecteplaatje — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) 19 oktober 2022

Actrice Tina de Bruin heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Haar ouders waren slechts tiener toen ze geboren werd. Omdat de situatie niet gemakkelijk was, heeft ze tijdens haar studie hulp gezocht:

