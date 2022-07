Het perfecte plaatje Beeld RTL

Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ onder de indruk van finale én komen met een idee voor nieuw seizoen

Woensdagavond namen Jochem van Gelder, Thomas Berge en Maurice Lede het tegen elkaar op in de finale van Het perfecte plaatje in Argentinië. Het was een spannende strijd, maar wie kreeg de hoogste cijfers van de jury en mag zich de winnaar noemen?