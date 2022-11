Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ zijn het niet eens met de uitslag: ‘Trijntje had eruit gemoeten’

Bij de eerste opdracht werden de fotografen op pad gestuurd om foto’s te maken bij het afscheidsconcert van Kensington. Voor de tweede opdracht moesten de kandidaten een totaal ander plaatje afleveren, namelijk een macro-foto van een insect.

Afwezig

Waar Linda Hakeboom bij de eerste opdracht nog van de partij was, ontbrak ze bij de tweede. Ze was geveld door de griep. Dat betekende dat de jury voor een dilemma stond bij de puntentelling.

Winnaar van de week

Filemon werd de winnaar van de week. Hij scoorde een 8 voor zijn concertfoto en ook bij de insecten-foto pakte hij de winst. Zijn juffer komt zelfs op de cover van het natuurboek van de Postcodeloterij. Hiervoor kreeg hij een 7,5 wat van zijn totaal een 7,8 maakte.

Naar huis

Ook Geraldine en Tina scoorden goed met een 6,9 en een 6,4. Trijntje deed het minder goed: ze kreeg bij beide opdrachten een 5. Linda scoorde bij de eerste opdracht een 7, maar was er bij de tweede opdracht niet, waardoor ze 0 punten kreeg. Ze eindigde hiermee met een gemiddelde van 3,5. Maar betekende dat ook het einde?

Safe

Nee, dat betekende het niet. De jury besloot namelijk hun eenmalige safe in te zetten. “We hebben het besluit genomen. Sorry Linda, we nemen onze safe niet mee naar volgende week. Dus je blijft. We houden je er heel graag bij, we zien zoveel potentie in jou. Het zou heel raar zijn om jou naar huis te laten gaan”, aldus William Rutten.

Reacties

De kijkers van het programma vinden het terecht dat Linda door is. Aan ziek zijn kun je immers niks doen. Maar waar ze het niet mee eens zijn is dat Trijntje ook door mag naar volgende week. Op Twitter laten ze massaal weten dat zij niet gematst had mogen worden, omdat haar foto’s volgens hen niet goed genoeg zijn.

Pfff nog een week Trijntje. 😵‍💫 Levert alleen maar slechte foto’s. Terecht dat Linda mag blijven. #hetperfecteplaatje — Sanne (@SannePloeg) 23 november 2022

Gelukkig hebben ze dus de safe ingezet voor Linda. Niemand had het ook geaccepteerd als ze er toch uit was geknald want aan ziekte kan je niks veranderen. Jammer alleen dat hierdoor wel dus Trijntje er nog in zit. #hetperfecteplaatje. — RFGFotografie (@RFGFotografie) 23 november 2022

Nou...volgende week mag Trijntje van mij weg #hetperfecteplaatje — Syl (@SylsLife) 23 november 2022

Van mij had Trijntje er nu echt wel uit gemogen. Haar foto’s zijn van weinig toegevoegde waarde en niet alleen deze week #hetperfecteplaatje — Ingrid (@inkyopdrift) 23 november 2022

Volgende week dus weer de Trijntje show.. waarom zijn ze altijd zo extreem mild voor die vrouw? #hetperfecteplaatje — Frizzzz (@DGOBB20) 24 november 2022

Fan van Tina! Trijntje had naar huis gemoeten #hetperfecteplaatje — Eline de Rudder (@lien143) 24 november 2022

Trijntje Oosterhuis levert al 3 afleveringen foto’s in van de ACHTERKANT van mensen en dieren. #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/8caoEpBaFp — Stefan Keerssemeeckers (@Stiif) 23 november 2022

Trijntje Oosterhuis levert al 3 afleveringen foto's in van de ACHTERKANT van mensen en dieren. #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/8caoEpBaFp — Stefan Keerssemeeckers (@Stiif) 23 november 2022

