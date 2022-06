Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ zijn het oneens met de jury

Juryleden William Rutten en Gaby Herbstein zagen de schoonheid er niet van in. Daar zijn de kijkers het duidelijk niet mee eens.

‘Het perfecte plaatje in Argentinië’

Acht bekende Nederlanders met een passie voor fotografie gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. In deze speciale editie gaan de deelnemers met presentator Tijl Beckand en William Rutten op reis naar Argentinië om daar de meest indrukwekkende opdrachten te doen.

Een inkoppertje voor Jochem

De zeven overgebleven kandidaten krijgen deze aflevering weer twee nieuwe opdrachten. Zo moeten ze eerst een macrofoto schieten van een product dat je kunt kopen op de markt. Jochem van Gelder kiest voor de granaatappel en besluit een foto te nemen van de bijzondere steel van de vrucht. Op de granaatappel zit een soort gat waaruit een stamper groeit. “Dit is bijna een sprookjesachtig tafereeltje”, zegt Jochem. Hij is dan ook dolblij met zijn foto: “Dit is gewoon een inkoppertje.” Jochem is zo zelfverzekerd over zijn ‘perfecte plaatje’ dat hij vlak voor de uitslag nog zegt: “Laat maar komen die 8, of die 9.”

De anus van E.T.

De prachtige, close-upfoto waarbij je de kleine haartjes en takjes kunt tellen, verbaast alle andere kandidaten. Ook de kijkers zijn onder de indruk. Alleen bij de jury riep het een bijzondere associatie op. “Wat is dit? Het lijkt wel een anus. Het lijkt op de anus van E.T.”, lacht jurylid en fotograaf William Rutten. “Het is heel interessant, maar ik heb geen idee waar ik naar kijk.” Hij krijgt er in elk geval geen honger van. Mede-jurylid Gaby Herbstein is ook niet zo enthousiast: “Ik kan niet zien wat er mooi aan is.”

Stomverbaasd

Jochem is zichtbaar stomverbaasd als hij bij de uitslag steeds weer wordt overgeslagen. Wanneer hij als een van de laatsten te horen krijgt dat hij slechts een 6,7 krijgt, weet hij even niet waar hij het zoeken moet. Hij is teleurgesteld, maar opgelucht dat hij het programma nog niet hoeft te verlaten. Renée Soutendijk is deze week namelijk degene met de laagste cijfers.

Oneens met de jury

De kijkers thuis snappen de teleurstelling van Jochem. Zij vonden het ook een hele mooie, bijzondere foto. Ze zijn het dan ook niet eens met de jury. ‘En die van Jochem is niet goed? Wat een rare jury...’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Hoezo Jochem zo slecht? Nergens werd gezegd dat je er honger van moest krijgen.’

Je kunt de hele aflevering hier terugkijken. De foto van Jochem is te zien vanaf minuut 23.24.

En die van Jochem is niet goed? Wat een rare jury.... #hetperfecteplaatje — Saskia (@saskia86) 15 juni 2022

Winnaar van deze shoot, mee eens. De rest niet, de een met een idee van Tijl, de ander geen echte macro...maar ja, ik ben natuurlijk geen expert 😊 #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) 15 juni 2022

Niet eens met de jury #hetperfecteplaatje — Ydnes (@Ydnes_01) 15 juni 2022

De anus van ET? Waar gaat zijn hoofd heen? #hetperfecteplaatje — greetsz (@groensss) 15 juni 2022

Hoezo Jochem zo slecht.. nergens werd gezegd dat je er honger van moest krijgen. Wtf, ik snap die beoordelingen nooit van #hetperfecteplaatje — Miriam (@Fresta89) 15 juni 2022

Fotografie is toch een vorm van percepties.



Ik ben het zo vaak niet eens met het jurycommentaar.

Het is nooit goed (genoeg)#hetperfecteplaatje — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) 15 juni 2022

Winnaars shoot zeer onterecht #hetperfecteplaatje — Saskia (@saskia86) 15 juni 2022

De jury heeft zo’n old school blik, niet te geloven! #hetperfecteplaatje — M A R K (@MARK65834932) 15 juni 2022

De jury is weer traditioneel ruk! #hetperfecteplaatje — M A R K (@MARK65834932) 15 juni 2022

De anus van ET :') #hetperfecteplaatje — 🏳️‍🌈•🐢•🎻•Kaylee•🎻•🐢•🏳️‍🌈 (@spookinslot) 15 juni 2022

