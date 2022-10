Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ zijn het oneens met déze keuze van de jury

Tja, smaken verschillen.

Trijntje op eerste plaats

In Het perfecte plaatje krijgen de kandidaten elk seizoen de meest uiteenlopende opdrachten. De eerste opdracht draait om stilte. De fotografen moeten dit zien uit te drukken in beeld, een pittige taak. Trijntje Oosterhuis besluit een landschap met op de achtergrond een molen te fotograferen en dat blijkt een goede zet. De zangeres krijgt van de jury een acht en belandt daarmee op de eerste plaats.

Naaktshoot

In de tweede opdracht draait het om naakt, de shoot die ieder jaar weer terugkeert. Het thema is deze keer ‘naakt met een boodschap’. De deelnemers moeten binnen drie kwartier een statement maken met behulp van blote lichamen. Dat gaat ze goed af: Geraldine Kemper maakt een statement tegen bont, Maik de Boer gebruikt naakt als protest tegen bodyshaming en Trijntje maakt zich met haar foto hard voor een wereld zonder discriminatie.

Reacties

Maik gaat er deze keer met de winst vandoor en Bente Fokkens moet het programma helaas verlaten. Toch hebben kijkers het niet over de winst van Maik of het verlies van Bente. Er wordt vooral gediscussieerd over de twee foto’s van Trijntje. ‘Uit de foto van Najib sprak véél meer stilte dan die van Trijntje’, zegt een kijker over de stilteshoot. Ook de naaktfoto wordt voorzien van commentaar. ‘Ik vraag me af of het slim was om de altijd wat ongemakkelijke, tikje giechelige naaktshoot bij #hetperfecteplaatje te combineren met protestbewegingen’, schrijft een andere kijker.

Dit is de eerste keer dat ik totaal niet eens ben met de jury . Vind die van Edwin beter dan Mike en vind die van Trijntje geen voldoende waardig( en vind ik het lelijkste) #hetperfecteplaatje — Nathalie (@just_nathalie_) 26 oktober 2022

Sorry hoor, maar uit de foto van Najib sprak véél meer stilte dan die van Trijntje...#hetperfecteplaatje — Syl (@SylsLife) 26 oktober 2022

Ik vond die van Edwin of Najib veel mooier dan die van Trijn #hetperfecteplaatje — G͞͞o͞͞d͞͞d͞͞e͞͞l͞͞i͞͞j͞͞k͞͞d͞͞i͞͞n͞͞g͞͞ (@goddelijkding) 26 oktober 2022

Standaard plaatje, ansichtkaart ja. Maar stilte? Hm. #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) 26 oktober 2022

Wat eng die kleuren... van Trijntje's foto #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) 26 oktober 2022

Okee, niet erg originele plaatje wint. Ik had een andere keuze gemaakt. #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) 26 oktober 2022

Trijntje een hoger cijfer dan Linda en Tina 😳 #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) 26 oktober 2022

Die kleuren, van een overledene is staat van ontbinding #Trijntje #hetperfecteplaatje — Sam is een kat (@Samiseenkat1) 26 oktober 2022

Ik snap het niet, ik vind die naaktfoto van Trijntje veruit het slechtst!🤔 #hetperfecteplaatje — What Els ✨ (@Elizabeth41064) 26 oktober 2022

Oh Trijntje… Doe het niet… Zó lelijk.. #hetperfecteplaatje — Sanne (@SannePloeg) 26 oktober 2022

Ik vraag me af of het slim was de altijd wat ongemakkelijke, tikje giechelige naaktshoot bij #hetperfecteplaatje te combineren met protestbewegingen. Een blote man tegen een politiewagen geklemd met een pride vlag over zijn hoofd en Black Lives Matter op zijn rug? Voor punten? 🤷‍♂️ — Jef Willemsen (@Norvo82) 26 oktober 2022

Bron: RTL