Kijkers huilen tranen met tuiten tijdens slechtnieuwsgesprek van 13-jarige Myrthe in ‘Niet klein te krijgen’

In de eerste aflevering is Myrthe nog hoopvol dat de kanker niet meer zal terugkomen. Ze heeft alle vertrouwen in een goede afloop, maar krijgt helaas kort na deze aflevering te horen dat de leukemie toch weer is teruggekomen en dat ze niks meer voor haar kunnen doen.

Derde transplantatie is niet meer mogelijk

Paul mag haar een bezoekje brengen in het ziekenhuis maar wel op één voorwaarde: Myrthe wil dat het een positief gesprek zal worden. Ze vertelt aan Paul dat ze een controle heeft gehad. “We wisten wel al dat de afweer niet helemaal goed groeide, maar wij dachten dat dit kwam door medicatie. Ik slik best wel wat medicatie die bijwerkingen kan hebben. Toen kregen we te horen dat ze een groepje afwijkende cellen hadden gevonden en dat bleek de oude leukemie te zijn. Een derde transplantatie is niet meer mogelijk”, zo vertelt ze met tranen in haar ogen.

Bijzonder verzoek

Paul merkt op dat Myrthe nog steeds zo positief lijkt te zijn, maar ze geeft al snel toe dat ze er door de morfine niet helemaal meer bij is. Paul besluit daarop zijn bezoekje af te ronden. Hij heeft het overduidelijk moeilijk met het afscheid. “Ik denk dat ik je nog een keer ga zien toch? Is er nog iets wat je graag aan mij zou willen vertellen?” Myrthe geeft aan dat ze liever heeft dat haar vader dit namens haar zegt. “Ze wil graag dat je een liedje zingt op haar uitvaart”, zo brengt hij geëmotioneerd uit.

Een nummer van Adele, graag

Paul hoeft hier niet lang over na te denken. “Ja, tuurlijk doe ik dat. Wil je een speciaal nummer horen?” Myrthe blijkt het al helemaal te hebben uitgedacht: “Ik wil graag dat je een nummer van Adele zingt.” Als Paul de Leeuw haar vraagt of ze het dan niet leuk vindt om het eerst zelf nog te horen, laat ze een duidelijk ‘nee’ horen. Haar moeder licht haar antwoord toe. “Ze zei dat ze het al ingewikkeld vindt als iemand ‘lang zal ze leven’ voor haar zingt, dus laat staan dat ze hierbij wil zijn.” Paul belooft haar te komen zingen en de twee nemen afscheid.

