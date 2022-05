Kijkers ‘Humberto’ geraakt door 9-jarige Lily: “Ik word gepest omdat ik lelijk pluishaar heb”

De reden dat Lily werd uitgenodigd bij Humberto: ze was onlangs te zien in het jeugdprogramma Hoofdzaken. In dit programma krijgen kinderen een knipbeurt terwijl ze openhartig vertellen wat hen bezighoudt. Toen de 9-jarige Lily te gast was in het programma, vertelde ze dat ze gepest wordt om haar haar.

Lily wordt gepest

“Dan mag ik niet meedoen, omdat ik pluishaar heb. Dat is niet leuk”, vertelde Lily in Hoofdzaken. Toen kapper Marko vroeg waarom kinderen haar pesten om haar haar, legde ze uit: “Omdat ik lelijk pluishaar heb en de andere kinderen niet. Zij hebben ‘normaal’ haar, gewoon steil haar, en ik niet.”

“Ik heb een tijd gehad dat ik niet meer naar school wilde, en dat ik mijn haar niet meer los wilde”, vertelde de kleine Lily. “Ze zeggen ook tegen me dat ik op een jongen lijk als ik mijn haar los heb.”

Het gebeurt nog steeds

Zondagavond was Lily, samen met haar moeder en kapper Marko, te gast bij Humberto. De presentator vroeg haar hoe het nu gaat, en gelijk vertelde ze uit dat ze die dag ervoor nog gepest: “Ik was bij een barbecue gisteren en toen ben ik weer gepest over mijn haar. Een jongetje zei dat ik raar ben en lelijk haar heb.”

Lieve woorden tegen de spiegel

Toen Humberto vroeg hoe ze daarmee omgaat, legde ze uit: “Dan doe ik alsof ik mijn eigen beste vriendin ben. Ik ga in de spiegel kijken en zeg dan allemaal lieve dingen tegen mezelf. Dat helpt wel. Het is alsof iemand anders het tegen me zegt.”

Niet boos op de pesters

Met deze mooie woorden kreeg ze de rest van de tafelgasten stil. Dat Lily heel wijs is voor haar leeftijd, bleek ook toen ze uitlegde dat ze helemaal niet boos is op de pesters: “Iedereen heeft liefde nodig. Ook de mensen die pesten hebben liefde nodig.” Kijkers van de talkshow zijn ontzettend geraakt door Lily:

Lily wat ben jij een prachtig mooi meisje🥰! En wat een wijsheid! Vele kunnen nog van je leren! #Humberto — Moon... (@Moontjuhh) 15 mei 2022

Wat een schattig, mooi, intelligent en lief meisje.



Het mooiste dat ze zei is dat ook pesters liefde zoeken én nodig hebben. Dit inzicht over zelfvertrouwen vind ik uniek voor zo'n jong meisje.#humberto — Nicole Bus (@nicolebus) 15 mei 2022

#humberto wat een geweldig kind Lily als je je op 9 jarige leeftijd zo kan uiten en uitspreken over een onderwerp als pesten mag je als ouders trots op zijn wat een heerlijke kwebelkous❤️ — davidboots (@davidboots18) 15 mei 2022

Lily…9 jaar, gepest om haar haar. Lily praat als haar eigen vriendin in de spiegel… sterk en ontroerend. Ik heb de tranen in mijn ogen en daarna het verhaal over liefde ook voor de pesters. Dit meisje is zo wijs #humberto — Astrid Polizzi-Wagner (@Astrid_Wagner1) 15 mei 2022

Wauw! Een moeder die tegen haar gepeste dochter zegt dat ze als ze gepest wordt dat ze dan lieve dingen tegen zichzelf moet zeggen… hulde! #Humberto — Mrs Smith (@MrsSmith249) 15 mei 2022

Bron: RTL