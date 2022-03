Het lijkt er namelijk op dat meerdere kandidaten niet goed voorbereid zijn op het leven in het wild.

Hunted into the wild

Al in de eerste minuten van het programma wordt duidelijk dat dit seizoen van Hunted, dat toepasselijk voluit Hunted into the wild heet, niet voor iedereen is. In de ruwe wildernis zien we de kandidaten in fragmenten op de vlucht slaan, rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan.

Lijdensweg

“Het is een prachtig gebied in Bulgarije, maar ook een heel gevaarlijke omgeving met veel hoogteverschillen en rotsen”, zegt Marcel van de Ven, hoofd van het Hunted-team, in een interview met het AD. “’s Nachts moeten de voortvluchtigen ook in de wildernis slapen. ’s Ochtends worden ze daar wakker en dan kan er zomaar een plensbui vallen met liters water. Vervolgens komt het zonnetje door en is het 33 graden en ’s nachts is er dan weer vorst aan de grond. Mentaal is dat zo’n strijd, een lijdensweg voor de deelnemers.”

Geen (schoon) water

Dit belooft dus wel het zwaarste Hunted-seizoen ooit te worden. En dat is ook wel te zien in de eerste aflevering. Al na een paar uur hebben de kandidaten het loodzwaar. Duo Anne en Simone hebben na de start al snel de goede route te pakken, maar gaan gebukt onder de brandende zon. “An, ik voel me echt niet heel chill”, zegt Simone als ze bij een leegstaand waterpunt terechtkomen. Er zijn tientallen van zulke punten op hun route, maar lang niet altijd komt er schoon water of überhaupt water uit. Water zuiveren kunnen de kandidaten in principe zelf, maar ook dat kost tijd.

Kijkers maken zich zorgen

Meerdere kandidaten moeten overgeven. Soms van uitputting, soms van stress. En dit is pas de eerste aflevering! Kijkers vragen zich af of de voortvluchtigen wel goed voorbereid zijn op wat hen te wachten staat...

Nou zeg, dat wordt nog wat, al in de eerste uren volledig uitgeteld. Was het een verrassing wat ze gingen doen of zo? #huntedintothewild — Vergietmenietje (@vergietmenietje) 7 maart 2022

Sam en Bart hebben het wel ongezellig zwaar meteen. En jeetje, wat een geduld die Sam. Maar uh, heeft iedereen onderschat hoe zwaar het zou zijn? #Hunted #HuntedIntoTheWild — Sanne 🌈✨ (@Utrechts_meisje) 7 maart 2022

Je zou toch denken dat je oefent met kaartlezen bij zo'n jacht #HuntedIntoTheWild ( ik bedoel ik kan ook niet kaartlezen of me uberhaupt redelijk orienteren, maar ik doe ook niet mee) — Thea van den Berg (@vandenberg0767) 7 maart 2022

Maar… Zijn deze mensen écht zo dom of spelen ze het??



Water kan je alleen drinken als het RECHTSTREEKS vanuit de grond komt óf het rechtstreeks vanaf de berg stroomt 😩😩



Laura en Rick, succes met de stoelgang komende dagen! 👋🏼👋🏼 #huntedintothewild — Britt 🦖 (@BrittBR97) 7 maart 2022

Lijkt net of de deelnemers zich amper voorbereid hebben. En gewoon gelijk ook water drinken uit een koeiendrinkbak? Slim wel. #huntedintothewild — The Seek (@TheSeek82) 7 maart 2022

Eveline en Mariane komen er nu achter dat ze toch géén kaart kunnen lezen…



Die moeten straks zo’n vuurpijl afschieten om gered te worden! 💀💀 #huntedintothewild — Britt 🦖 (@BrittBR97) 7 maart 2022

Een interessant programma #HuntedIntoTheWild, maar ik houd het bij de normale #HuntedNL.. Petje af voor alle deelnemers die tien dagen lang naar de kloten gaan, op zoek naar een extractiepunt in de wildernis — Sir Kevin (@KevindeLouw) 7 maart 2022

