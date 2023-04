Kijkers in shock om extreem heftige aflevering ‘Undercover in Nederland’: ‘Hoe kan dit in ons land bestaan?’

Vrijdag vertelde Alberto Stegeman al in Op1 over de heftigste undercoverzaak die hij in achttien jaar meemaakte. Hij bezocht een zorgboerderij in Groningen, nadat hij van oud-medewerkers hoorde dat gehandicapte bewoners er structureel werden mishandeld.

Extreme toestanden

Met de smoes een ‘snuffelstage’ te willen lopen ging Alberto’s collega undercover bij de zorgboerderij. Ze filmde er extreem wrede toestanden en legde onder andere vast hoe gehandicapte bewoners er werden vastgebonden, bekogeld en geslagen.

Geen controle

In Op1 vertelt Alberto dat iederéén in Nederland met minder dan tien werknemers een zorgboerderij kan beginnen, mits dit wordt gemeld bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Het probleem? Er is geen controle. “Wat hier gebeurde, gebeurde al járen”, vertelt hij, verwijzend naar de oprichting van de zorgboerderij in 2007.

“De inspectie is daar nooit wezen kijken”, vervolgt hij. “Er zijn twee meldingen geweest. De inspectie zegt die niet terug te kunnen vinden in hun systemen. Er zijn ook dagrapporten die wij hebben ingezien, waarin medewerkers beschrijven hoe hun dienst is verlopen. Daarin staan de mishandelingen gewoon beschreven. Ik heb de inspectie gevraagd of ze die dagrapporten ooit hebben ingezien. Het antwoord is helaas ‘nee’.”

Iedereen in de studio is er stil van. “Ondanks dat dit afschuwelijk is en het gelukkig goed gaat met de mensen die er woonden, is de vraag wel: als zij daar vanaf 2007 niet hebben gekeken, dan hebben ze dat ongetwijfeld ook niet gedaan op andere plekken.”

Reacties

Kijkers zijn massaal in shock door wat ze zien. ‘Als begeleider in de gehandicaptenzorg breekt mijn hart in duizend stukjes bij het zien van deze beelden! Mijn keel schiet spontaan dicht!’, schrijft iemand op Twitter. ‘Dit kan toch niet waar zijn? Afgrijselijk’, schrijft een ander.

Met kippenvel zit ik te kijken naar #UndercoverInNederland wat een vreselijke beelden. En zonder gene ook nog gewoon waar stagiaires / nieuwe medewerkers bij zijn waardoor je zeker weet dat dit écht aan de orde van de dag is. Afschuwelijk #Undercover — Jessica Kloosterboer (@aboutanurse) 23 april 2023

Hoe kun je (meervoudig) gehandicapte mensen STRAFFEN voor iets waar zij zelf niets aan kunnen doen? Hoe konden deze mensen hun diploma halen? Hoe kunnen mensen andere zoveel pijn doen. Hoe? Echt, hoe?!?! Godsamme man!!!! #undercoverinNederland — Kayleigh (@04041997x) 23 april 2023

Minstens zo schokkend als de getoonde mishandelingen vind ik het falen van de zorginspectie in deze. Dat zullen vast niet de enigste meldingen zijn waar ze niks mee doen. Voor de verantwoordelijken moet hun carrière voorbij zijn! #undercoverinnederland — Marc Zanders (@marcchicken) 23 april 2023

Even stil staand bij de vrouw van het team van #undercoverinnederland die 3 dagen binnen deze zorgboerderij moest vertoeven om bewijs bij elkaar te schrapen. Wat een respect voor deze vrouw dat ze dit heeft door kunnen zetten. Wat een schokkende aflevering. — Xander (@XMAN_P79) 23 april 2023

Ook ik heb #undercoverinnederland gekeken! Je maag draait om! En dat in een land als het onze! En de Inspectie laat het zó vreselijk afweten!! — CEDV (@cedv1984) 23 april 2023

Vandaag met volle verbazing gekeken naar het programma van Alberto Stegeman #undercoverinnederland hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn om zo makkelijk aan een zorginstelling te kunnen beginnen zonder fatsoenlijk vergunning?? — Faisal Khan (@Faisalamini60) 23 april 2023

Wat een ontluisterende ontdekkingen bij de zorgboerderij, het maakt mij woest en verdrietig! 🤬😭 #UndercoverInNederland — Noortje van Lith (@LithNoortje) 23 april 2023

#undercoverinnederland onrustig geslapen na de aflevering…ik hoop zo dat de bewoners een fijne en warme plek hebben met goede begeleiding om dit leed nog enigszins te verzachten/verwerken. — Deb🎀 (@Relaxeddeb) 24 april 2023

Hoe kan het dat deze mensen in een zorginstelling mogen werken? Onbegrijpelijk!



#undercoverinNederland — Giovanni (@Giovanni22e) 23 april 2023

Heb inmiddels weg gezapt kan het niet meer aanzien . Slaan knijpen eten in keel duwen , wordt hier heel verdrietig van . Hoop voor de bewoners dat ze nu een veilige plek hebben . #undercoverinnederland — Jacqueline (@jacq7934) 23 april 2023

Gevolgen

Naar aanleiding van de aflevering kwam de politie in actie. De zorgboerderij is inmiddels gesloten en de voormalige bewoners zijn ergens anders ondergebracht.

Undercover in Nederland is iedere zondag om 21.30 uur te zien op SBS6.

