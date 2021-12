Kijkers in tranen door ‘Een kaarsje voor Tanja Groen’

Kijkers van de documentaire zijn geraakt en geëmotioneerd door het aangrijpende verhaal.

De verdwijning van Tanja Groen

In 1993 verdween studente Tanja Groen. Peter R. de Vries probeerde het mysterie achter de verdwijning jarenlang op te lossen, maar dat is niet gelukt. Hij werd vermoord. Vlak voor zijn dood riep hij het jaar 2021 uit tot het jaar van Tanja Groen.

Emotionele herdenking

In de documentaire Een kaarsje voor Tanja Groen worden zowel Tanja als Peter herdacht. De ouders van Tanja en de dochter van Peter komen aan het woord en dat levert ontroerende televisie op. Het gemis en het intense verdriet van de nabestaanden raakt kijkers diep.

Nog altijd onopgelost

Naast het herdenken van deze twee mooie mensen, is de documentaire ook gemaakt om de zaak, die tot op de dag van vandaag nog niet is opgelost, weer onder de aandacht te brengen. Voor de gouden tip ligt inmiddels één miljoen euro klaar. Dit geld is opgehaald door de door Peter R. de Vries opgerichte stichting: Stichting De Gouden Tip.

Upload een kaarsje voor Tanja en Peter

Hoewel de kans op een doorbraak na 28 jaar nog klein is, is er nog altijd hoop. De site eenkaarsjevoortanjagroen.nl is opgezet voor iedereen die Tanja en Peter een warm hart toedraagt. Op deze website kun je een foto uploaden van het kaarsje dat je voor hen brandt.

Reacties

Kijkers van de documentaire laten op Twitter weten dat ze ontroerd zijn. Ze leven ontzettend mee met de ouders van Tanja en zijn geraakt door hun hartverscheurende oproep. Heb je de documentaire nog niet gezien? Hier kun je 'm terug kijken.

Pffff...wat een respect voor de ouders van Tanja Groen. Wat een gemis en intens verdriet. Die mensen gun je zo dat ze snel gevonden wordt. 🙏 #eenkaarsjevoortanjagroen — Imke (@imkeregelthet) 23 december 2021

Och wat hartverscheurend de ouders van Tanja Groen #eenkaarsjevoorTanjaGroen #TanjaGroen #kaarsje #StichtingDeGoudenTip Ik brand een kaarsje en bid dat er zo snel antwoorden komen, dit is zo onmenselijk verdrietig😥😥🙏🙏 pic.twitter.com/8ENQWSCe7z — hannah (@WisdomJusticeLV) 23 december 2021

Erg indrukwekkend #eenkaarsjevoorTanjaGroen en wat hartverscheurend, de oproep van de ouders van #tanjagroen — Paul Visscher (@paulvissch) 23 december 2021

#eenkaarsjevoortanjagroen

Ik brand hier een kaarsje voor Tanja en Peter en heb het op de site ook gedaan gewoon ik niet kan begrijpen dat zo,n lieve meid zomaar kan verdwijnen en nooit worden gezien en mooie lieve man als peter vermoord😥💔🥀

Ik hoop dan ook voor haar lieve pic.twitter.com/k7IRiYmJcj — Susanne Driehuis (@wolvin30) 23 december 2021

Heftig hoor, als je al 28 jaar niet weet wat er met je dochter is gebeurd. Een kaarsje voor Tanja, en natuurlijk Peter R de Vries, heftige documentaire. Iemand moet toch wat weten. #eenkaarsjevoortanjagroen. pic.twitter.com/wtQDKMWKoj — Appie van der Beek (@appievanderbeek) 23 december 2021

Al 28 jaar de vraag waar is Tanja Groen, al 28 jaar zijn de ouders in onzekerheid

Dit jaar zou het jaar zijn van Tanja Groen had Peter R de Vries gezegd, op brute wijze werd dat ontnomen

Daarom voor beide een kaarsje #eenkaarsjevoorTanjaGroen pic.twitter.com/i7mFE1fUSO — Jacquelien vd J💉💉💉 (@toestandmoidje) 23 december 2021

Wat heftig om je al 28 jaar lang af te moeten vragen wat er met je dochter is gebeurd. Wat verdrietig om de ouders zo te moeten zien. Ook Peter R. de Vries wordt gemist. Hij was toch echt een laatste strohalm voor veel nabestaanden. #eenkaarsjevoortanjagroen #peterrdevries — Diva (@adivaishere) 23 december 2021

Vreemde rol Peter R. de Vries in zaak Ivana Smit

Bron: NPO, Twitter