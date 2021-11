Kijkers ‘Jinek’ razend enthousiast over kortgeschoren en openhartige Anouk

Vanwege haar zware astma zat Anouk een jaar en een maand apart van haar kinderen in isolatie uit angst voor corona. En aan het begin van de coronatijd zat ze zeven weken alleen vast in Marokko omdat ze niet meer terug durfde te vliegen. Hoe heeft ze die periode beleefd, wil Jinek weten.

Diepe angst voor corona

Wanneer Anouk vertelt over haar coronatijd en de periode dat ze vast zat in Marokko, blijkt al gauw dat de angst voor corona heel diep zat: “Mijn grootste angst was eigenlijk dat ik het dan niet zou overleven en mijn kinderen niet groot zou kunnen brengen.”

Isolatie

De zangeres woonde uiteindelijk een jaar en een maand apart van haar kinderen: “Ik kan mij voorstellen dat mensen het belachelijk en angstig vinden, maar ik ben er blij om.” Pas nadat ze gevaccineerd was, is ze weer bij ze gaan wonen.

Terug naar huis

En dat was ook best even wennen: “Ik moest even mijn plek terugverdienen thuis. Daar had ik wel een beetje moeite mee.” Ook schrok ze stiekem een beetje van hoe ze het huis aantrof: “Ik heb echt huilend met borsteltjes alles schoongemaakt.”

Korte coupe

Anouk is altijd al een opvallende verschijning geweest, maar sinds kort valt ze nog meer op dankzij haar gemillimeterde coupe. Daar moet Eva natuurlijk even naar vragen en er blijkt een bijzondere reden achter te zitten. Namelijk: allergieën. Pas geleden nog kampte Anouk hierdoor met een opgezwollen gezicht.

Allergieën

Ze legt uit: “Ik heb heel veel allergieën, ben eigenlijk best wel een soort patiëntje. Ik heb onder andere een allergie voor kleurstof en dat zit ook in haarverf, zwarte henna en nog wat meer producten.”

Reacties

Anouk is ook bij Jinek om haar nieuwe muziek te laten horen. Ze zingt haar nieuwe nummer Going for the kill. De kijkers van Jinek zijn razend enthousiast over Anouk zelf én natuurlijk haar stem.

Dit vindt Eva Jinek moeilijk als hardwerkende moeder:

Bron: Linda, Twitter, RTL.