Kijkers ‘Kasteelvrouwe Emmy’ zijn razend enthousiast: “Echt een leuk mens”

Vorige week belden wij met Emmy. Ze vertelde ons wat we van haar eigen programma konden verwachten, of ze het klussen ooit zat zal zijn én hoe ze het vindt om met de Meilandjes vergeleken te worden. Lees het hele gesprek hier.

Kasteelvrouwe Emmy

In de eerste aflevering praatte André van Duin ons bij als prettige voice-over. Ja, Emmy zit nog steeds in haar kasteel. Nee, het paleisje is nog totaal niet af. Zo is het dak nog zo lek als een mandje. Maar in de eerste aflevering staat wel een groepje betalende gasten voor de deur. Emmy heeft de boel totaal niet onder de controle, maar slaat zich er doorheen met haar charme.

Klussen

We zien hoe Emmy de vertrekken klaar maakt voor haar gasten. Ook zien we haar hier en daar nog klussen aan het kasteel. Alles met de nodige (zoals de Meilandjes zouden zeggen) catastrofes. Al blijft Emmy altijd kalm (in tegenstelling tot de Meilandjes) en kan ze om alles lachen. Ook wanneer ze een driegangenmenu maakt voor haar gasten en het brandalarm af laat gaan.

Rutger

Verder zien we Emmy’s man Rutger weer terug. In Ik vertrek zagen we hoe hij niet bepaald enthousiast werd van Emmy’s droom om een kasteel te kopen. Hij besloot een boot in Nederland te kopen en daar te blijven. Dinsdagavond zagen we hoe hij toch zijn spullen pakte om voor een half jaar naar Frankrijk te vertrekken. Wel moet hij eerste een medische ingreep ondergaan voor een nieuwe knie. Emmy steunt hem van een afstandje via Facetime. Aan het einde van de aflevering zien we hoe Rutger bij het kasteel aankomt en de twee herenigd worden: een aandoenlijk moment.

Reacties

Kijkers van het programma zijn razend enthousiast, zo laten ze massaal op Twitter weten. Ze vinden Emmy een ontzettend leuk mens, dat inspireert met haar optimisme.

Ik vind Emmy echt een leuk mens. #kasteelvrouweemmy — Roos (@Rosaliefes) 31 mei 2022

Zo’n tof verhaal nog steeds; die vrouw ging gewoon in d’r eentje en zit er nog altijd. Ook top van haar man trouwens: “ik vind het bezopen, maar veel succes” 🤣 #kasteelvrouweemmy — Bianca Bodde (@biancabodde) 31 mei 2022

Heerlijk mens die Emmy! #kasteelvrouweemmy — Loes 🇺🇦 (@loesje60) 31 mei 2022

OMG.. ik ben verkocht! Met terugkijkende kracht. #kasteelvrouweemmy

Dezelfde enthousiaste ongekunstelde bedachtzame levendigheid als #Maud van #bzv. — Ingridodl2 🕊 (@ingridodl28) 31 mei 2022

Wat een geweldige vrouw, zo heerlijk onbevangen en vol goede moed👍🏼Na jaren van werken als verpleegkundige gewoon wat nieuws beginnen, super! #kasteelvrouweemmy — erna 🇱🇺🧡 (@erna30069541) 31 mei 2022

Wat een heerlijke rasoptimist onze Emmy. Geweldig type. #kasteelvrouweEmmy — WilletjesWorld (@WilletjesWorld) 31 mei 2022

Bron: Omroep MAX, Twitter