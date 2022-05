Kijkers ‘Kopen zonder kijken’ liggen in een deuk om makelaar Alex die in de vijver valt

Robert-Jan en Maran wonen met hun zoontje in Utrecht. Ze hebben een flink budget voor een nieuwe woning, maar liefst € 660.000. Toch wil hun zoektocht maar niet lukken. Ze hebben dan ook best wat eisen. Ze willen een jarendertigwoning met visgraatvloer van minimaal 140 vierkante meter, met minimaal 3 slaapkamers en een werkkamer. Het huis mag staan in Utrecht, Amersfoort en Hilversum, maar dan wel in specifieke wijken.

De bekende concessies

Makelaar Alex gaat met frisse moed aan de slag, maar moet na een aantal maanden concluderen dat het niet lukt. Hij vraagt het stel dan ook om de welbekende concessies. Met pijn in het hart besluiten ze het aantal vierkante meters terug te brengen en het zoekgebied te vergroten.

Lopen zonder kijken

Met resultaat! Alex vindt een huis waarover hij enthousiast is en besluit Bob uit te nodigen voor een bezichtiging. Eenmaal in de tuin lijkt Alex even te denken dat het programma ‘Lopen zonder kijken’ heet. Hij zet een stap naar achter en valt zo de vijver in. Bob kan zijn lach nauwelijks inhouden en ook de kijkers thuis liggen in een deuk.

Reacties

Uiteindelijk is het niet voor niks geweest: het huis wordt aangekocht. Na een verbouwing van € 175.000 is het stel dolblij met hun stulpje. Hartstikke leuk en aardig, maar de kijkers hebben het alleen nog maar over de val in de vijver. Hier bekijk je dat moment nog even terug:

Haha, en daar ligt Alex in de vijver 😅😅 #kopenzonderkijken — TIEMPJE (@tiempje_) 30 mei 2022

Welkom bij Lopen zonder kijken, de natte vijver editie 🤣 #kopenzonderkijken — Lianne van Veen (@Liedje87) 30 mei 2022

Met je gat in de vijver 🤣🤣🤣 Ik kom niet meer bij #kopenzonderkijken — Janet Lmb (@janetLMB) 24 mei 2022

Iedereen nu voor de tv om nogmaals te kijken hoe Alex in de vijver stapt? #kopenzonderkijken #kzk — Petra. (@PetraSV92) 30 mei 2022

Bob: waar waren we gebleven. Alex: in de vijver! Gelukkig heeft Alex zelfspot 😎#kopenzonderkijken — Joost 🐰 (@_maghetweten) 30 mei 2022

De vijver wordt gedempt voor de uitbouw met keuken.



Alex ook blij😂#kopenzonderkijken — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) 30 mei 2022

Bron: RTL, Twitter