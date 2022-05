Kijkers ‘Kopen zonder kijken’ razend enthousiast: “Dit is het leukste stel ooit”

Kijkers laten massaal weten dat ze de aflevering geweldig vonden en bovenal vonden ze dit koppel het leukste stel dat ooit heeft meegedaan.

‘Kopen zonder kijken’ op het platteland

Waar jonge stellen die meedoen aan Kopen zonder kijken veelal in de grote stad willen wonen, geldt dat niet voor de 29-jarige Shannon en de 27-jarige Cevar. Zij willen juist naar een landelijke omgeving. Daar zijn ze immers beide opgegroeid. De buitengebieden van Groningen: daar moet het gebeuren. Hun budget? € 360.000.

Een flinke eisenlijst

Net als bijna iedereen die aan het programma meedoet, hebben Cevar en Shannon flink wat eisen. Een woonoppervlakte van minimaal 120 vierkante meter, een stuk grond dat niet te klein mag zijn maar ook niet te groot, drie slaapkamers (want er moeten een heleboel sneakers worden opgeborgen) en een kantoortje.

‘Leukste stel ooit’

Kijkers van Kopen zonder kijken ergeren zich vaak mateloos aan jonge stellen met een enorme eisenlijst en weinig budget. Maar dat blijkt bij Cevar en Shannon niet het geval te zijn. Kijkers lopen met ze weg en gunnen ze alles waar ze van dromen. Hoe dat komt? Ze zijn ontzettend positief, klagen nergens om en verrassen de kijkers een aantal keren met een vreugdedansje.

Door het dolle heen

Wanneer Cevar op zijn werk wordt verrast met het nieuws dat er een huis is gekocht, wil hij het maar niet geloven. Sterker nog: het kwartje valt erg laat. Wanneer hij samen met Martijn Krabbé zijn vriendin verrast met het nieuws, zijn de twee door het dolle heen. Dan volgt de puzzeltocht. Daar zijn ze best nerveus voor. Maar wat blijkt? Eigenlijk zit er geen enkel huis bij dat ze niet mooi vinden!

Huis Corrie

Ook wanneer ze eindelijk te zien krijgen welk huis ze gekocht hebben, gillen ze het uit van blijdschap. Ze hadden nooit durven hopen dat dát hun huis zou zijn. Ze geven het huis de naam Corrie, tot hilariteit van de kijkers.

Eindresultaat

Na een flinke verbouwing, waarvoor nog een budget van € 80.000 aanwezig was, wordt het huis voor een tweede keer aan ze onthuld. Het stel is extatisch. “Hou me even vast, alsjeblieft, dit gaat helemaal nergens meer over”, reageert Cevar. Al met al een zéér geslaagde aflevering. Ook volgens de kijkers:

Dit is de allerleukste #kopenzonderkijken aflevering OOIT!!! — Vera Camilla (@veracamilla) 23 mei 2022

Wat een ontzettend leuk koppel! #kopenzonderkijken — juf•vrouw Dinah (@LoveDien) 23 mei 2022

Sympathieke en dankbare mensen en geen verwende en veeleisende zeikyuppen. Verademing. Gunfactor: 10. #kopenzonderkijken — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 23 mei 2022

Mijn kaakspieren doen gewoon pijn van het glimlachen. Wat een heerlijk stel! Geweldig!! Het is ze zeker gegund. Prachtig huis.. “met hun eigen rommelzolder” #kopenzonderkijken — ‘Samantha’🌸 (@svbentum) 23 mei 2022

De eerste keer dat ik zo'n ongelooflijk leuk maar vooral enthousiast stel zie bij #kopenzonderkijken er gaat idd niets boven Groningen — Rina Hoeksema (@HoeksemaRina) 23 mei 2022

Dit is toch precies het soort stel wat je graag bij #kopenzonderkijken wilt zien??? Ik ben ZO blij!!! — Elisa Vincent (@ejavincent) 23 mei 2022

Bron: RTL, Twitter