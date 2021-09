Kijkers ‘Kopen zonder kijken’ schrikken van prijs koophuis Bas en Sofie

Bas, Sofie en zoontje Boaz wonen al drie jaar in Utrecht, maar willen graag verhuizen. Dat is alleen wat moeilijker dan ze dachten. De huizenmarkt is overspannen en de concurrentie is moordend. Bovendien zijn Bas en Sofie beiden zelfstandig ondernemer en dat maakt hun situatie een stuk uitdagender.

Hulp van experts

Met hun oorspronkelijke budget van 475.000 euro konden ze amper een woning vinden. En als ze wel een huis zagen, moest daar ontzettend veel aan gebeuren. In Kopen zonder kijken koopt de ervaren makelaar Alex van Keulen met het afgesproken budget een geschikte woning voor de deelnemers. Zij tekenen het koopcontract zonder de woning zelf te hebben gezien. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen blijkt dat zelfs met de hulp van experts het lastig is om een huis te vinden voor die prijs. “De prijzen zijn belachelijk hoog nu”, zegt Alex.

‘Wat een ellende’

De makelaar heeft uiteindelijk een huis gekocht waar nog veel aan moet gebeuren. Bovendien zat er nog asbest in het dak. Op Twitter laten kijkers weten erg te zijn geschrokken van de huizenprijzen. “Een huis voor 475.000 euro en ze krijgen de asbest erbij. Wat een ellende!” reageert een kijker.

Maar hoe dan dat ze geen woning kunnen vinden met een budget van 450K!!! HOE DAN!! #Kopenzonderkijken — Chantal❤ (@Chantalleku) 30 augustus 2021

De woningnood in NL is zo hoog dat mensen een bouwval kopen voor vier ton inclusief asbest #kopenzonderkijken — Linda (@Lintweetsagogo) 30 augustus 2021

Geen huis te vinden voor € 475.000? Echt onzin. Kijk op Funda en er staan genoeg huizen in hun gebied te koop maar die voldoen niet aan de eisen van het programma. De max hypotheek moet benut worden en het moet een bouwval zijn. Daar zit je dan met je schuld. #kopenzonderkijken — Jens Louwerens (@JensLouwerens) 30 augustus 2021

€475.000 en ze krijgen de asbest erbij. Wat een ellende zeg🤦‍♀️😥 #kopenzonderkijken — Robin (@RobinGraca) 30 augustus 2021

Hé. De woningmarkt is dermate verrot dat zelfs Daley Blind mee moet doen aan #kopenzonderkijken . — Jeroen Stet (@Jeroen__) 30 augustus 2021

kost ff 5 ton voor een rijtjeshuis in de Bilt maar dan heb je ook wat #kopenzonderkijken — John Willemen (@johnwillemen) 30 augustus 2021

Vrienden van ons hebben onlangs een jaren ‘30- tussenwoning (bouwval) in Zeist gekocht voor €617/K! Een TUSSENWONING mensen 😱😱 Verbouwing: + 125/k 🙈🙈 Mij niet gezien! #kopenzonderkijken — R@chelle (@korreltjezout84) 30 augustus 2021

Een ruwe diamant...?!?!



voor ruim 4 ton een rijtjeshuis dat op instorten staat... 🙄#kopenzonderkijken — Thijs Lippie (@ThijsLippie) 30 augustus 2021

Wat een bedrag voor zo'n krot, niet normaal... #kopenzonderkijken — K 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 (@killmymusic) 30 augustus 2021

Bron: Kopen zonder kijken, Twitter.