Kijkers laten een traan bij het afscheid van Myrthe (15) in ‘Niet klein te krijgen’

In de vorige aflevering zagen we dat Paul Myrthe een bezoekje brengt in het ziekenhuis, nadat ze te horen kreeg dat de stamceltransplantatie niet is gelukt en de leukemie niet weg is. Omdat een derde transplantatie niet mogelijk is, betekent dit dat Myrthe niet meer beter wordt. Paul de Leeuw en de 15-jarige Myrthe nemen in de aflevering onwennig afscheid van elkaar, want ze hebben geen idee of ze elkaar nog zullen zien.

Niemand had verwacht dat ze er nog zou zijn

Waar iedereen dacht dat Myrthe snel zou overlijden, blijkt in de nieuwe aflevering dat ze drie maanden later nog steeds leeft. Ze wil niet meer in beeld komen, maar haar ouders maken wel een wandeling met Paul. “Niemand had verwacht dat ze er nog zou zijn en ook niet dat ze zo goed nog zou zijn”, zo legt haar moeder uit. Op dat moment ziet Myrthe alleen nog maar haar familie en haar beste vriendinnen. “Ze vindt het heel fijn om de regie te hebben en dat lukt als ze in haar eigen bubbel is. Ze kan nog steeds zichzelf zijn en ze heeft bijna niks nodig om oprecht intens gelukkig te zijn”, aldus haar moeder.

Verbazing over veerkracht

De afgelopen periode was bijzonder zwaar voor het gezin. “Er zijn vier of vijf keer momenten geweest dat we afscheid van haar hebben moeten nemen en dat we echt dachten dat het onze laatste uren samen zouden zijn”, zo vertelt haar moeder. “En elke keer dat ze dan weer opkrabbelt, verbazen we ons over haar veerkracht.” Later in de aflevering blijkt dat Vera ervoor heeft gekozen om tóch nog een keer een levensverlengende chemokuur te ondergaan. Eenmaal in het ziekenhuis blijkt dat haar lichaam het niet meer aankan. De chemokuur wordt gestopt en Myrthe gaat naar huis. De dag erna overlijdt ze.

Emotioneel afscheid

Haar afscheid wordt groots aangepakt. Myrthe zocht de locatie uit - een openluchttheater in haar lievelingspark - haar kist en haar urn. Haar ouders geven emotionele speeches en aan het einde zien we ook nog dat Paul de Leeuw het nummer Zo puur kan liefde zijn zingt. Bij kijkers komen de beelden van het afscheid hard binnen:

