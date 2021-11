RTL XL Beeld RTL XL

Kijkers liggen in een deuk na onthulling Papegaaienduo in ‘The Masked Singer’

Het is eindelijk weer vrijdagavond. En dat betekent niet alleen dat het weekend weer begonnen is, maar ook dat er een nieuwe aflevering van The Masked Singer op het televisiemenu staat. Vrijdagavond mochten er weer zes karakters strijden om een plekje in de volgende ronde. Maar halverwege het programma was er óók nog een verrassend optreden van maar liefst twee gemaskerde gasten.