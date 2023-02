Kijkers lyrisch over André én Youp in eerste aflevering ‘Bij Van Duin op de achterbank’

Terwijl het duo plaatsneemt in een prachtige old timer, hebben ze het over van alles en nog wat. Zolang het maar met humor te maken heeft. Het idee voor de nieuwe show is helemaal bedacht door André zelf.

‘Bij Van Duin op de achterbank’

Even geen bakwedstrijd en geen treinencompetitie. André had zin om gewoon te praten met gasten. Maar, laat hij weten, het is géén interviewprogramma. “Ik ben geen journalist en ik moet wel in m’n eigen gebiedje blijven. We zijn vakgenoten, die praten over bijvoorbeeld hun inspiraties.” Na decennialang zelf als komiek in de theaters te hebben gestaan, weet André als geen ander waar hij het over heeft.

Youp van ‘t Hek

In de eerste aflevering brengt André - althans, zijn chauffeur - Youp van ’t Hek naar Koninklijk Theater Carré. Ondertussen vraagt hij Youp het hemd van het lijf. Hoe ziet zijn leven eruit als hij straks met pensioen is? Wat hebben Laurel & Hardy hem geleerd en welke cabaretier ziet Youp als zijn opvolger? Het wordt een openhartig gesprek.

Lovende reacties op eerste aflevering

Zoals elk programma van André van Duin valt ook deze show in de smaak. Het nieuwe programma van André heeft vrijdagavond gelijk een groot publiek getrokken. Maar liefst 1,6 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Kijkers zijn dan ook vol lof over André én zijn allereerste gast. ‘Twee Nederlandse grootheden die groot respect voor elkaars kunnen hebben en hun liefde voor goede cabaret/komieken tonen’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Ja, dit is oer-hollandse gezelligheid.’

Andere gasten

Bij Van Duin op de achterbank is elke vrijdag te zien om 21.20 uur op NPO 1. Na Youp van ‘t Hek mogen ook Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Jochem Myjer en Tineke Schouten in het programma aanschuiv... uh instappen. “Het worden vrolijke gesprekken”, verklapt André alvast over de volgende afleveringen.

