Kijkers ‘MAFS’ hebben geen vertrouwen in Paula en Remco (en niet alleen vanwege zijn schoonmoeder)

Expert en gedragspsycholoog Patrick van Veen vindt dat het net is alsof Paula en Remco op papier al 25 jaar getrouwd zijn, zoveel hebben ze gemeen. Is Remco echter niet iets te introvert voor Paula, kan hij haar wel aan, wil Carlo weten. ‘Ja’, denkt Patrick, maar dan moet hij wel uit zijn schulp kruipen. En in dat laatste hebben de kijkers niet zoveel vertrouwen.

Ongemakkelijkheid tijdens de fotoshoot

Tijdens het maken van de trouwfoto’s wordt duidelijk dat er niet zoveel fysieke chemie is tussen de twee. Paula heeft weinig behoefte aan intimiteit: “Dan moet je elkaar gaan kussen en dan denk ik: o jee, het hoort erbij, maar ik voelde nog een beetje afstand”, zegt ze over de fotoshoot. Als ze later samen op een bankje zitten, zien we ook dat Paula flink wat ruimte overlaat tussen haar en Remco. Ze valt bijna van het bankje af!

Bijzondere schoonmoeder

Ook de toekomstige schoonmoeder van Remco laat zich deze aflevering nog even van haar beste kant zien middels een speech. Ze vuurde al eerder een hoogstaande vragenlijst (patat of pasta?) op hem af, maar besluit nu al die vragen nog even doodleuk te herhalen. Deze keer voor alle gasten én haar man, die ijverig de score bijhoudt. Als klap op vuurpijl eindigt ze met het zingen van O denneboom.

De kijkers thuis weten het zeker: dit gaat helemaal niet de goede kant op. Ze noemen Paula en Remco ‘ongemakkelijk’ en ‘passief’ en Paula wordt zelfs ‘koud en kil’ genoemd. Ook krijgen de kijkers wederom de kriebels van zijn aanstaande schoonmoeder.

Paula en Remco zijn beiden zo passief, daar is een tienjarenplan nog niets bij... #mafs #mafsnl — AngelsTrumpet (@AngelsTrumpet2) 25 januari 2023

Remco en Paula, wat ongemakkelijk!#mafsnl — Helga (@Helga81196966) 25 januari 2023

Ik krijg echt de kriebels van deze vrouw. Ook zo opdringerig met die kleinkinderen brr. #mafsnl pic.twitter.com/YXzRlH7PgN — Rachelle (@mamavanlogan) 26 januari 2023

#mafsnl hij was al afgeschreven bij de eerste blik. Wat een familie. Zo moeder zo dochter #onsympathiek pic.twitter.com/jzUEFbLhOo — Kaat (@KaatvdK) 26 januari 2023

Bron: RTL, Twitter