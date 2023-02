Kijkers 'MAFS' reageren enthousiast op Laura en Cathalijne

Het huidige seizoen van Married at first sight levert aardig wat kritiek op. Kijkers zien mismatches voorbij komen en snappen niet waar huwelijken op gebaseerd zijn. Ook op de personen zelf hebben Twitter-gebruikers veel aan te merken. Een stel waarbij het tegenovergestelde waar is, werd later in het seizoen geïntroduceerd. Het gaat om Laura en Cathalijne. Zij ontvangen niet alleen als stel maar ook individueel veel positieve reacties.

MAFS’ Laura en Cathalijne

Laura en Cathalijne zijn hard op weg om het populairste koppel uit dit seizoen van Married at first sight te worden. Op Twitter regent het positieve reacties. Veel kijkers vinden de twee vrouwen oprecht en lief overkomen en ook over de match zijn ze te spreken. De vrouwen hebben veel gezamenlijke interesses en lijken na drie dagen al goed op elkaar ingespeeld te zijn. Fans van het programma hopen dat ook dat hun huwelijk slaagt en de twee samen een gelukkig leven voor de boeg hebben.

Tenerife

De huwelijksreis van het stel speelt zich af op Tenerife, waar een romantische wandeling wordt verstoord door een praatgrage gids. Gelukkig kunnen ze erom lachen en lijkt niets ze in de weg te staan voor een romantisch moment. De chemie die we op het scherm zien, is ook duidelijk voelbaar bij Laura en Cathalijne zelf. “Het is heel gek. We kennen elkaar pas drie dagen. En dat we dan al zo’n klik hebben en ons zo vertrouwd voelen bij elkaar. Ik voel echt al een beetje kriebels. Ik ben vaker verliefd geweest, maar ik denk dat ik nooit iemand heb gehad bij wie ik zo niet op m’n tenen hoef te lopen”, vertelt Laura na afloop van de wandeling. Cathalijne denkt er hetzelfde over: “Het voelt gewoon heel goed. Ik ben het niet gewend op deze manier. Het voelt vertrouwd.”

Twitter-reacties

Wat hoop ik dat het huwelijk van #laura en #cathelijne is geslaagd! Zulke lieve, mooie en oprechte vrouwen ♥️ #mafsnl #mafs — JuliavdVeer (@JuliavdVeer) 8 februari 2023

Echt aan het genieten van Laura en Cathelijne. Wat een leuk stel samen, maar afzonderlijk van elkaar ook super leuke vrouwen! #mafs #mafsnl — Huphuuuptrut (@huphuuuptrut) 7 februari 2023

Laura en cathelijne❤️ zo leuk samen. #mafsnl — busybeeanca.nl (@biancaweeda) 8 februari 2023

Bron: RTL