Kijkers ‘MAFS’ verbaasd over de levenscoach van bruid Richelle: “Gaat zij ook mee op huwelijksreis?”

De vaart zit er lekker in: we zijn pas bij aflevering 3, maar Martijn en Nicole zijn al getrouwd en wel op huwelijksreis gestuurd, François en Wilfred hebben elkaar het jawoord gegeven en ook Maarten en Richelle gaan trouwen. Kijkers thuis raken niet uitgepraat over één bijzonder persoon in het leven van de bruid.

Levenscoach van Richelle

“Dag mevrouw, wat bent u van de bruid?”, vraagt Carlo aan een van de gasten. “Ik ben eigenlijk haar levenscoach”, legt de vrouw uit, die Margje blijkt te heten. “Ik ken haar sinds haar twaalfde jaar. Ik heb haar altijd begeleid als ze vragen had en als ergens nerveus over was - een schoolkeuze bijvoorbeeld.”

Voorspelling voor de bruiloft

“Als ze vriendjes kreeg, bekeek ik de foto’s en dan trok ik een tarotkaart”, gaat Margje verder. Carlo vraagt wat ze heeft voorspeld voor de dag van de bruiloft. “Het wordt een prachtige dag. Ik heb tegen haar gezegd: ik zie je in de zon staan”, aldus de levenscoach. De tarotkaart die ze voor deze dag trok heet ‘het hart van de liefde’, dus ze gaat uit van een groot succes.

Schoonbroer en -zus

Of Margje gelijk krijgt, daar komen we deze aflevering nog niet achter. Pas volgende week zien we hoe Richelle naar het altaar loopt. Wel heeft Richelle haar aanstaande schoonbroer al mogen ontmoeten en heeft Maarten de zus van Richelle al gezien.

Reacties

De kijkers thuis laten massaal op Twitter weten dat ze wel een match zien tussen Maarten en Richelle. Maar die levenscoach... daar wordt nogal verbaasd op gereageerd.

Vanaf je twaalfde een levenscoach die je hele leven begeleidt en foto’s van vriendjes beoordeelt? Wauw. #MAFS — Mieke🦥 (@MiekPiek) 5 januari 2023

#mafs Richelle is gespannen, waar is je levenscoach als je haar nodig hebt — Desiree (@Deesweethet) 5 januari 2023

En de levenscoach vond dit een goed idee!? #mafs — Tweetmevrouw (@tweetmevrouw) 5 januari 2023

Maarten heeft ook een levenscoach. Mams praat ‘m overal doorheen #MAFS — Mieke🦥 (@MiekPiek) 5 januari 2023

Ze heeft een levenscoach ... OK dan.



Gast, REN .... REN WEG, zo vlug als je kan!#mafs #MAFSnl — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) 5 januari 2023

Als je levenscoach je niet afraadt om blind te trouwen in een programma waar dik 80 procent van de matches faalt... heb je dan wel een goede levenscoach? #tarottrekken #mafs #mafsnl — Jef Willemsen (@Norvo82) 5 januari 2023

