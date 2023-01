Kijkers ‘MAFS’ vertrouwen vriendinnen van bruidegom Martijn niet: ‘Daar speelt meer’

In de eerste aflevering werd de match Martijn en Nicole aan ons voorgeschoteld. Allebei liefhebbers van een feestje én Ibiza. Aan het einde van de aflevering betrad de bruidegom de trouwzaal en merkte hij iets op: een aantal dames in de zaal bleek hij al te kennen.

Tegelijk op Ibiza

In de aflevering van woensdagavond werd hier meer over duidelijk. Het toeval wilde dat Martijn en Nicole onlangs op hetzelfde moment op Ibiza zijn geweest. Hun beide vriendengroepen - waar een hoop overlap is - wilden zelfs samen dineren, maar drie slimme vriendinnen wisten dat te voorkomen.

De vriendinnen

RTL maakte er een flinke cliffhanger van: wat hebben de gemeenschappelijke vriendinnen op te biechten? Kijkers zaten op het puntje van hun stoel. Zou een van de vriendinnen al eens gescharreld hebben met Martijn? Of is er iets anders spannends gebeurd? Dat viel allemaal wel mee, de biecht had alles te maken met de bruiloft. De drie vriendinnen werden namelijk zowel door Martijn als Nicole uitgenodigd voor de bruiloft en wisten daarom al dat zij aan elkaar gematcht waren. Op Ibiza konden ze hierdoor handig voorkomen dat de twee elkaar al zouden zien, maar ze moesten wel dit grote geheim met zich meedragen.

De Bossche bolletjes

Oké, die aap kwam uit de mouw. Maar van wie is Martijn nou een ex? Daar fluisterden de vriendinnen in de trouwzaal over, maar op die vraag krijgt de kijker geen antwoord meer. Het bruidspaar zelf leek het allemaal alleen maar heel gezellig te vinden. Met de hele groep gingen ze dansend en drinkend de avond door. Ook de onthulling dat Martijn zijn vriendinnen ‘de Bossche bolletjes’ noemt leek Nicole niet te deren.

Reacties

De kijkers thuis denken daar toch iets anders over en vertrouwen de situatie niet helemaal. ‘Daar speelt meer’, schrijft een kijker op Twitter. ‘Wie van de vriendinnen heeft het al met Martijn gedaan tijdens de vakantie?’, vraagt een ander zich af.

Krijgen we nou nog te horen van wie hij de ex is? Een ex die ze blijkbaar allemaal kennen? En waarom hangen die meiden in de interviews achteraf een totaal ander verhaal op dan hun reactie tegen elkaar tijdens de ceremonie? Daar speelt meer. #mafs #mafsnl #MarriedAtFirstSight pic.twitter.com/yikJvGPD3s — Doortje Bedankt (@DBedankt) 4 januari 2023

Haar beste vriendin is een vriendin van Martijn, van een beste vriendin zou je toch elkaars vrienden wel kennen?? Snap het niet #mafs — Sonj@ 💖🤩 (@SonjaR63) 4 januari 2023

Dus Martijn nodigt een paar oppervlakkige stapvriendinnetjes uit voor zijn bruiloft…? #mafs — Ikvertrekbijna (@ikvertrekbijna) 4 januari 2023

Zou Martijn begrijpen dat hij, nu hij getrouwd is, niet de volgende ochtend in zijn eentje de hotelkamer uit kan sluipen? #mafs #mafsnl mafsnl pic.twitter.com/Bryw6CLCxk — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) 4 januari 2023

Ik weet niet hoor die Ibiza kliek.. Vriendinnetjes?



#mafs — mijbedeja (@Plukkiess) 4 januari 2023

#mafs Martijn denkt het helemaal te zijn, zelfingenomen typetje pic.twitter.com/wnX2q54MYX — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) 4 januari 2023

Ben ik de enige die hoopt dat er een vrouw straks zegt: tja eh.. Nicole.. ik heb in Ibiza een proefrit gemaakt met Martijn.. of ben ik nou zo slecht 😜 haha 😂😂😂 #mafs — Bianca Niks (@BiancaNiks) 4 januari 2023

Hij noemt de meiden de Bossche Bolletjes 😉#mafs — Jerry (@jerry_pique) 4 januari 2023

Wie van de vriendinnen ban Nicole heeft Martijn al gedaan tijdens die vakantie #mafs — Ingrid023🙋‍♀️👩‍🎓 (@ingriddebruijn) 4 januari 2023

Carlo Boszhard gaat verhuizen naar een gigantische villa in Landsmeer. Entertainment journalist Matthijs Albers vertelt meer over de verhuizing, waaronder een opvallend detail betreffende Carlo’s verloofde Herald:

Bron: RTL, Twitter