Kijkers ‘MAFS’ zijn in shock door de plotselinge breuk tussen Wilfred en François: ‘Mijn hart breekt’

Tijdens de huwelijksreis leken de twee nog hoteldebotel. En ook tijdens het diner met de andere koppels erbij, werden er nog hoge cijfers voor het huwelijk uitgedeeld. Wel leken de twee op één gebied niet helemaal op een lijn te zitten. Het stel woont nogal ver van elkaar: Wilfred in Emmen en François in Maastricht. Waar Wilfred al gauw riep bereid te zijn naar Maastricht te verhuizen, leek François het liever rustig aan te willen doen. Toen Wilfred hem vroeg aanpassingen te doen in zijn werkschema, zodat ze elkaar makkelijker zouden kunnen zien, stond François daar ook niet om te springen.

Breuk tussen Wilfred en François

Toch leek het hier niet om een dealbreaker te gaan. Tot nu toe dan. In de aflevering van woensdagavond kwam het hoge woord eruit: Wilfred heeft besloten ermee te stoppen. Expert Patrick zou langsgaan bij de heren, maar trof Wilfred alleen aan.

Geen vlinders voor François

“We hebben een gesprek gehad en dat kwam niet zo goed over. Dus we hebben ervoor gekozen om het te laten voor wat het is en ermee te stoppen”, verklaarde hij. “Als het gevoel er van de ene kant niet is, dan heeft het geen nut om door te gaan.”

Zelfbescherming

François heeft hem laten weten dat hij geen vlinders voelt, en dat kwam hard aan. Wilfred heeft er dan ook een punt achter gezet uit zelfbescherming. “Dat lijkt me het beste,” zegt de Emmenaar. “Het is ook gewoon een heel leuke man. Alleen de vlinders zijn er niet. En dat is voor mij kwetsend, omdat ik die wel heb. En elke keer loop je daar tegenaan. Als het dan uiteindelijk zo ver komt, dan maak ik voor mezelf de keuze om te stoppen.”

Reacties op ‘MAFS’

Is alle hoop echt vervlogen? In de preview van de volgende aflevering is te zien dat Wilfred en François wél samen naar het koppelsweekend gaan. Zouden ze met de hulp van de andere deelnemers en de experts weer een weg terug kunnen vinden? De kijkers hopen er wel op. Ze laten massaal weten dat het stel de handdoek te snel in de ring heeft gegooid en dat ze zo leuk samen waren.

Wat gooit men toch gauw de handdoek in de ring, ook bij deze match van François en Wilfred...



De 1 voelt geen vlinders, en de ander trekt gelijk de stekker eruit als 'zelfbescherming'.



WAT is er gebeurt met vechten voor je relatie ??#mafsnl #mafs — Morgan Jansen ♒🇺🇦🇬🇧⚽️ (@Catlover1971) 22 februari 2023

Zo jammer van Wilfred en Francois, had dit echt niet verwacht #mafsnl — Hen3tjuh (@hen3tjuh) 22 februari 2023

#MarriedAtFirstSight #mafsnl Ohhhhh wat verdrietig voor Wilfred. Ik vond ze zo'n prachtig geslaagd koppel. Echt jammer , voor allebei trouwens. — Kimmie (@kimmiewitteman) 22 februari 2023

Aaaaahhhh. 😔

Lieve Wilfred,



Arme kerel💞



Mijn hart breekt voor jou.



Francois durfde niet echt, lijkt wel? Vond het ietwat overweldigend?

ZO jammer!



#mafs #mafsnl pic.twitter.com/Z7iBV1VAWo — 🐾✨️Janneke ✨️🐾 (@MevrJanneke) 22 februari 2023

Ooh Wilfred, ik zit nu met tranen. Had het je zo gegund 🤗



#mafs #mafsnl — Saskia 🌻♡ (@sengeltje) 22 februari 2023

Zo zonde van Wilfred en François 🙁 Maar het moet in de liefde natuurlijk wel van 2 kanten komen. Brok in mijn keel door de emoties van Wilfred #mafs #mafsnl — Ingrid (@inkyopdrift) 22 februari 2023

Bron: RTL, Twitter