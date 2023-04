Kijkers maken zich grote zorgen om Nederlandse songfestivalinzending

De lat lag zaterdagavond hoog voor Mia en Dion, tijdens Eurovision in concert in muziektempel AFAS Live in Amsterdam. De twee maakten vorige week hun livedebuut met het nummer Burning daylight in Madrid, maar dat verliep niet vlekkeloos. Kijkers vielen massaal over het duo heen, want zij vonden de zang alles behalve zuiver.

Technische problemen

“Er is nog net geen parlementaire enquête uitgeschreven”, grapte Eurovision-veteraan Cornald Maas toen in praatprogramma Beau over de ophef. De twijfelachtige kwaliteit van het optreden was volgens omroep AVROTOS te wijten aan technische problemen, waardoor de artiesten elkaar niet goed konden horen.

Revanche, of toch niet?

Het optreden van zaterdagavond in Amsterdam was een kans op revanche. In gesprek met het ANP lieten Mia en Dion voorafgaand aan de show weten met ‘frisse energie’ weer verder te gaan. Echter bleek ook het Amsterdamse optreden niet helemaal overtuigend, meldde het ANP. De zang was weliswaar beter, maar de artiesten oogden met vlagen wankel en onzeker. “We kunnen er niet omheen dat het niet een goed optreden was”, zei een woordvoerder van AVROTROS tegen het persbureau. “We werken er hard aan met een heel team. De komende weken gaan we daarmee door.”

Gewoon van de partij

Het is dus de bedoeling dat Mia en Dion gewoon op het podium staan 9 mei. Dan is de eerste halve finale van het Eurovisie songfestival in Liverpool. Mochten ze die overleven, dan mag het duo op zaterdag 13 mei optreden tijdens de finale.

Bron: ANP