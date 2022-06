Kijkers ‘Max vakantieman’ steken de draak met gedupeerden: ‘Vliegtuig gemist en je wereld stort in’

Chaos op Schiphol, drukte op de weg, geannuleerde vluchten, stof in een hotel in Valencia, een aanbieding die inderdaad te mooi bleek om waar te zijn: er was genoeg te bespreken in Max vakantieman deze week. Presentator Sybrand Niessen sprak met verschillende gedupeerden en deskundigen over hun ‘problemen’. Of nou ja, problemen...

Luxeproblemen in ‘Max vakantieman’

Natuurlijk is het heel vervelend als die zonvakantie je ineens honderden euro’s meer kost of als je plotseling op een ander moment moet vliegen, maar toch vinden de kijkers van het programma het allemaal maar luxeproblemen. Zal er wel of geen stof liggen in de hotelkamer die de mystery guest bezoekt in Valencia? De kijkers hébben het niet meer van de spanning. Een beetje flauw misschien, maar je kunt er toch ook maar beter om lachen? Tot het je eigen problemen zijn, natuurlijk.

Omdat de wereldproblemen soms te groot zijn om te bevatten even naar #maxvakantieman kijken voor het kleine leed. — marlies (@marliestalman) 27 juni 2022

Vliegtuig gemist. Ja, je wereld stort in. #maxvakantieman — Linda (@Linda_illustr) 27 juni 2022

het is zó vreselijk voor die mensen#maxvakantieman

echt, mijn hart breekt — Heldinne (@Heldinne) 27 juni 2022

Ja, ik zou het ook waardeloos vinden als m'n vakantie niet door zou gaan.



Maar de dramatiek waarmee dit gebracht wordt... 😳#maxvakantieman — petersprang (@petersprang) 27 juni 2022

Chaos en gemiste vluchten. Deze heeft moeite met de verwerking. #maxvakantieman pic.twitter.com/gAqYoJS8s6 — Linda (@Linda_illustr) 27 juni 2022

Zinderende aflevering over stof in een hotel in Valencia. Meid, ik zit hier met mijn klapkuiten te klepperen van spanning. #maxvakantieman — ᴇvᴀ 🧐 (@eevoila) 27 juni 2022

