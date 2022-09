Kijkers ‘Miljoenenjacht’ leven mee met emotionele Linda de Mol: ‘Fijn dat ze terug is’

Linda’s leven kwam behoorlijk op z’n kop te staan toen BOOS begin dit jaar met een aflevering kwam over The voice. Hierin werd haar man Jeroen Rietbergen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Al gauw liet Linda weten dat ze haar werkzaamheden voorlopig neer zou leggen.

Linda de Mol terug met ‘Miljoenenjacht’

Zondagavond was Linda voor het eerst weer op televisie na deze roerige periode. Het moet ongetwijfeld spannend zijn geweest voor de presentatrice om de Miljoenenjacht-studio vol publiek weer te betreden. Maar ze werd ontzettend hartelijk ontvangen. Het publiek gaf haar een staande ovatie. Er werd geklapt, gejoeld en gefloten.

Emotie

Linda bedankte het publiek en kon haar tranen niet bedwingen. “Ik dacht: ik ga niet volschieten. Nou, dat is niet gelukt. Wat ontzettend lief.” Ze vervolgde: “Het zal u niet ontgaan zijn dat ik een tijdje uit de roulatie ben geweest, maar dankzij de steun en de lieve berichtjes van een heleboel van u thuis, kan ik nu oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht.”

Jonge winnares

Wat volgde was een aflevering zoals vanouds. Het was de 25-jarige Carmen uit Groningen die het koffertjesspel mocht spelen. Linda leefde weer met haar mee zoals we van haar gewend zijn, inclusief gilletjes. En wat deed Carmen het goed! Ze won maar liefst € 211.000 en dat kwam goed van pas.

Studieschuld en nieuwe woning

“Ik heb nog een uitstaande studieschuld en mijn vriend heeft net een huis gekocht. Dit geld geeft mij veel mogelijkheden. Mijn droom is een reis naar Indonesië te maken. Mijn opa en oma komen daar vandaan en we zijn er al eens geweest. Dat was prachtig, mooi om met iedereen nog eens terug te gaan!”, aldus de blije winnares.

Reacties

Kijkers lieten op Twitter massaal weten dat ze zo blij zijn dat Linda weer terug is. Ze hebben haar gemist en vinden het ontzettend knap hoe ze haar terugkeer aanpakt.

Sorry maar vind het ZO knap van Linda. Dit moet ZO spannend zijn geweest en voor wat? De vrouw is een prachtvrouw en verdient niks van bagger over zich heen. Alleen maar liefde! #miljoenenjacht — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) 4 september 2022

Je mag ervan vinden wat je wilt, maar ik vind het tof dat Linda weer terug is met #miljoenenjacht — Sjors (@Sjors1985) 4 september 2022

Echt mooi de opmomst en momentje van linda, ze blijft toch wel de queen van de Nederlandse tv❤️#miljoenenjacht — Mrchipie (Niels)🏳️‍🌈 (@NielssTuinstra) 4 september 2022

Nou dit seizoen had niet beter kunnen beginnen, Linda helemaal in haar element, en allemaal jonge winnaars die het geld zeker in deze tijd goed kunnen gebruiken. Top! #miljoenenjacht — Victor Hopman (@victorhopman) 4 september 2022

@_LindadeMol #miljoenenjacht Jaaaaaaa, heerlijk dat Linda weer terug is. Een warm bad. Hopelijk ga je weer heel veel presenteren. Ik heb je gemist en met mij denk ik heel veel andere Nederlanders. — Aldortweet (@aldortweet) 4 september 2022

Wat een mooi moment: de opkomst van Linda de Mol. Kippevel. En fijn dat ze weer terug is #miljoenenjacht — Bianca van der Geest (@Bianca_vdgeest) 4 september 2022

