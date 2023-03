Kijkers ‘Miljoenenjacht’ leven mee met kandidaat die te vroeg stopte: ‘Sadistisch spel is het ook’

Guido speelde op safe en ging gauw akkoord met een mooi bod van de bank. Toch had iets meer lef hem verder gebracht...

Finalist ‘Miljoenenjacht’ stopt te vroeg

Dat Guido geen roekeloze speler is, werd al gauw duidelijk. Toen hij een koffer mocht kiezen, bleek dat hij er een hele analyse op had losgelaten. Zo kwam hij bij koffer 7 uit. De eerste ronde ging van start. Guido mocht zes koffers openmaken. Dat ging hem uitstekend af, hij speelde het ene na het andere lage bedrag weg. Dat leverde hem een mooi openingsbod van € 78.000 op. Zo’n openingsbod wordt zelden geaccepteerd, en ook Guido speelde vol vertrouwen verder.

Dat is pech, 5 miljoen weg

De tweede ronde bleek alleen nogal een klap voor dat zelfvertrouwen. Hij speelde namelijk de 5 miljoen weg. Guido hoopte zo dat dit bedrag in koffer 7 zat, dat het hem behoorlijk van de leg bracht. Na de tweede ronde kreeg hij een nieuw bod van de bank: € 242.000. Een mooi bod, maar na de tweede ronde stoppen is best snel. Toch deed Guido het en drukte hij op de rode knop: het is een deal.

Pijnlijke conclusie

Zoals altijd werd Guido hierna gevraagd verder spelen, om te kijken wat er was gebeurd als hij door was gegaan. Al snel bleek dat hij dat laatste beter had kunnen doen. Hij speelde het ene na het andere lage bedrag weg. Uiteindelijk bleek het enorme vertrouwen dat hij in zijn koffer 7 had terecht: er zat namelijk 1 miljoen in! De avond had dus zomaar heel anders kunnen eindigen.

Reacties

De kijkers thuis leven met Guido mee. ‘Ik denk dat meneer slecht slaapt vannacht’, schrijft een Twitteraar. ‘Ik snapte niet waarom hij al stopte’, schrijft een ander. Ook wordt Miljoenenjacht een sadistisch spel genoemd:

Wees blij #miljoenenjacht 242.000 is ook heel mooi maar denk dat meneer slecht slaapt vannacht. — TiTaToverheks (@HopeloosToos) 12 maart 2023

Ik snapte ook niet dat hij stopte. Als hij de 1milj pakte had hij altijd nog 750.000. Dan had hij ongeveer alsnog 2 ton gehad #miljoenenjacht — Knaap met Mening (@FortZeikNL) 12 maart 2023

Ken je dat gevoel? Dat je miljonair had kunnen zijn? #Miljoenenjacht pic.twitter.com/38u0Xk37ri — Frank Mouthaan (@Dunne076) 12 maart 2023

Wat een heerlijk sadistisch spel is #miljoenenjacht toch.



Heerlijk — Jonah (@jonah_0165) 12 maart 2023

240.000 euro winnen en teleurgesteld naar huis. Dát kan alleen bij de Postcodeloterij #miljoenenjacht — Adriana (@AdriaCL1) 12 maart 2023

Jeetje.. 1 miljoen had de man in zijn koffer! Hij had eigenlijk ook gewoon door moeten gaan, want hij had niks te verliezen. Maar ja, hij heeft alsnog ruim 2 ton gewonnen #miljoenenjacht — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 12 maart 2023

Ouch 🙈 op de knop gedrukt bij €242.000 en dan heb je 1 miljoen in je koffertje zitten #miljoenenjacht pic.twitter.com/J9HHWsljua — Anique Hellings (@anique1993) 12 maart 2023

Bron: SBS, Twitter