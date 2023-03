Kijkers ‘Miljoenenjacht’ leven mee met kandidaat met de gouden bel: ‘Dit is te sneu’

Wie het programma goed kent, weet dat er tijdens het finalespel altijd een kandidaat in het publiek wordt aangewezen die de gouden bel in zijn of haar handen krijgt. Deze kandidaat mag voordat één van de eerste elf koffertjes opengemaakt wordt bellen. Hij of zij wint het bedrag uit de koffer tot een maximum van € 50.000.

Kijkers ‘Miljoenenjacht’ leven mee met beller

Deze aflevering was het Joao die mocht bellen. Vorig seizoen is het maximale bedrag van € 50.000 er maar liefst zeven keer uitgegaan, dus dat geeft hoop. “Maar”, zei Linda nog, “er kan ook maar vijftig cent in zitten.”

Vijftig cent

Het is net alsof ze het aanvoelde, want toen Joao met zijn bel rinkelde voor koffer 25, bleek er in die koffer inderdaad maar vijftig cent te zitten. Oef, een erg pijnlijk moment. Zeker toen hij vervolgens een cheque met daarop het bedrag van € 0,50 uitgereikt kreeg.

Finalespeler

Erik, de man die het grote finalespel mocht spelen, had het geluk wel aan zijn kant. Hij accepteerde een bod van € 380.000 en bleek daarmee precies op het juiste moment te stoppen. Hij zou namelijk daarna de koffer van € 5 miljoen hebben weggespeeld en een minder goede deal met de bank kunnen sluiten.

Reacties

Hoewel zowel Erik als de thuiswinnaar verblijd werden met een prachtig bedrag van € 380.000, zitten kijkers nog steeds in hun maag met Joao. Want wat was dat ontzettend sneu. Op Twitter pleiten de kijkers zelfs voor een extra regel: een minimumbedrag voor het spel met de gouden bel.

Neeeeeeeeeeeee niet 50 cent neeeeeeee dit is te sneu! Dit extra spel moet anders hoor #miljoenenjacht — Victor Hopman (@victorhopman) 5 maart 2023

Beschamend die grote cheque van €0.50! #miljoenenjacht gouden bel. — Hans (@hanskoet) 5 maart 2023

De bovengrens is 50.000 euro met die bel maar doe dan ook een ondergrens, van 1000 euro ofzo. Dit is triest die 50 eurocent. #miljoenenjacht — Jeroen (@HighwaymanNH) 5 maart 2023

Misschien ook een ondergrens bv 500 euro voor de bel, 500euro is toch een beetje her bedrag wat als troost bij miljoenenjeacht hoort intussen #miljoenenjacht — merel (@Merel56171053) 5 maart 2023

#Postcodeloterij #miljoenenjacht Zo zielig die aardige man met de bel 🛎️…..€0,50 gewonnen…als ik naast Linda had gestaan als kandidaat had ik tegen die man van vijftig cent gezegd:”Als ik vanavond win dan krijg je van mij €2500 mee als 🎁 egoïstische kandidaat pic.twitter.com/ONIiuFsnYr — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) 5 maart 2023

€0,50 🙈

Wel sneu dit, waarom niet gewoon een minimumbedrag van €500 of €1000 #goudenbel #miljoenenjacht — Anique Hellings (@anique1993) 5 maart 2023

Ik zou graag een crowdfunding willen zien voor die lieve meneer uit #Rotterdam die er met slechts 0.50 eurocent vandoor ging. Gaan we gewoon doen toch?! | #Miljoenenjacht. — Ken Stash (@KenStash) 5 maart 2023

