Kijkers ‘Miljoenenjacht’ verbaasd: thuiswinnaars vergeten jarige Winston te feliciteren

Hoewel Wouter zondagavond ontzettend vrolijk en positief aan het spel begint, brengt dit hem weinig goeds. Hij weet steeds alle hoge bedragen eruit te kiezen. Toch durft hij wel wat risico te nemen, waardoor Winston alsnog met een flinke cheque van € 21.000 langs de thuiswinnaars mag.

Winnaars helemaal van slag

Je zou toch denken: als een jarige Winston Gerschtanowitz op je stoep staat met een mooi geldbedrag, dan straal je toch van oor tot oor? Of je feliciteert de jarige in elk geval? Dat zit er zondagavond niet in.

De thuiswinnaars zitten dit keer gewoon op de bank tv te kijken. Ze herkennen zelfs hun eigen straat op tv. Toch lijken ze behoorlijk van slag als Winston ineens in de woonkamer staat met bloemen, een grote taart en een cheque. “Taart! Ik heb taart bij me”, zegt Winston enthousiast. “Want ik ben jarig!” De thuiswinnaars weten duidelijk niet wat ze moeten zeggen. Om de pijnlijke stilte op te vullen, wil Winston nogmaals benadrukken dat hij jarig is. “Ik ben echt jarig, ja. Hoe vindt u dat?!”

Geen felicitatie in ‘Miljoenenjacht’

Ook al heeft Winston inmiddels drie keer verteld dat hij jarig is, de thuiswinnaars hebben hem nog altijd niet gefeliciteerd. En dat vinden de kijkers thuis wel een dingetje. ‘Wat een onbeleefde thuiswinnaars, Winston zegt drie keer ‘ik ben jarig’, kon geen felicitatie af’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Winston komt met taart. Ja, ik ben jarig. Thuis winnaars: Kan geen gefeliciteerd vanaf... belachelijk.’

Oh je bent jarig. ? Je bent echt jarig ? En er kan geen felicitatie af! Ik had de taart in zijn gezicht gesmeten 🙄 #miljoenenjacht — stefanie wiggers (@stefaniewiggers) 2 oktober 2022

Wat een onbeleefde thuiswinnaars ,Winston zegt 3 keer “ ik ben jarig” kon geen felicitatie af . #miljoenenjacht — Tineke De haas (@yxor47) 2 oktober 2022

Ben ik de enige die bijna naar de TV zat te schreeuwen: FELICITEER die arme @WGerschtanowitz even… Loopt te jongleren met bloemen, taart en een koffer, maar het lijkt niet te landen bij de thuiswinnaars 😂 #miljoenenjacht — Daniël Z. (@danielznld) 2 oktober 2022

Winston zegt 3x dat hij jarig is maar ze zitten hem glazig aan te staren... #miljoenenjacht — Angelo_de_Jong (@Angelo_de_Jong) 2 oktober 2022

Hahha ze feliciteren Winston niet met zijn verjaardag. #miljoenenjacht — Emily (@tweetsvanEem) 2 oktober 2022

Winston komt met taart. Ja, ik ben jarig. Thuis winnaars: Kan geen gefeliciteerd vanaf… belachelijk. #miljoenenjacht — Sanne de Boer (@sannedeboer96) 2 oktober 2022

Als wij hier thuis horen dat er iemand jarig is dan zeggen we:



GEFELICITEERD!!!



En niet: “oh, je bent jarig?”#miljoenenjacht — Ron Yanse (@GroteHaas) 2 oktober 2022

'Ben je echt jarig?'

'Ja, echt.'

'..'



OH, GEFELICITEERD WINSTON!



🙄



Kom nou maar gewoon een keer hier met dat koffertje! Krijg je ook een pilsje of koffie, maar ook tranen. Wij zouden namelijk HEEL blij zijn met zo'n bedrag! #Miljoenenjacht — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) 2 oktober 2022

‘Maar je bent echt jarig?’ En toen bleef het stil… #miljoenenjacht #gefeliciteerdwinston — Ilse Niewold (@Ilssjuh) 2 oktober 2022

Bron: Miljoenenjacht, Twitter