Kijkers moeten lachen om dickpics in ‘De slimste mens’

De aflevering nam een verrassende wending toen het onderwerp dickpics werd aangesneden. Tot grote hilariteit van de kijker.

De slimste mens

In de spelronde ‘de galerij’ moeten de kandidaten het thema van verschillende foto's zien te ontdekken. Wanneer Danielle mag spelen, blijkt dat op haar foto's allemaal mensen staan met de naam Dick. Dick Advocaat, Dick Bruna, Dick Cheney.

Dickpics

“Dit waren acht dickpics”, grapt Philip Freriks. “Dat is tegenwoordig in de mode. Vooral bij Ajax”, lacht Thomas. Philip kan het niet laten om door te gaan over dit onderwerp. Aan Danielle vraagt hij of zij weleens dickpics heeft ontvangen.

Piemelfoto's

“Ja”, laat Danielle weten. Ze gebruikt zelf een andere benaming voor het fenomeen, namelijk piemelfoto's, wat zorgt voor ongemak bij Philip. Danielle laat weten dat ze het ontvangen van de foto's bijna normaal is gaan vinden.

Geen machtsverschil

“Ook piemelvideo’s. Maar niet met een machtsverschil in een werkomgeving, zoals met Overmars bij Ajax. Het waren vreemden, dus dat laat je dan een beetje van je afschuiven. Ik zou het veel erger vinden als iemand die ik ken of met wie ik werk ongevraagd een foto of video zou sturen”, aldus Danielle.

Maarten over dickpics

Ook Maarten van Rossem - hoe kan het ook anders? - heeft zijn mening over dickpics klaar. “Ik zou zeggen dat het duidt op een vrij ernstige psychische stoornis. Ik denk dat iemand zoals die man van Ajax onder psychiatrische behandeling moet worden gesteld. Dat het min of meer normaal is, vind ik zonderling. Dat heeft te maken met die plaag en schimmel op onze cultuur: de sociale media, die op de een of andere manier kennelijk uitnodigt tot dit afwijkende gedrag”, legt Maarten in klare taal uit.

Reacties

Op Twitter laten de kijkers van het programma weten dat ze erg moeten lachen om de galerij met de acht dickpics. Sommige kijkers zijn kritisch en vinden het ‘zogenaamd leuke onderwerp’ helemaal niet om te lachen.

Opmerkingen van Philip Freriks over ‘dickpics’ bij een galerij vraag met 8 foto’s van een Dick maken dit programma echt😂 #deslimstemens — Niels (@nielshb2000) 12 juli 2022

"Heb je wel eens te maken gehad met dickpics?"



Nou, Philip toch 🤣 #deslimstemens — Lianne van Veen (@Liedje87) 12 juli 2022

Wat een gelul over die dickpics. Iedere keer allerlei vragen aan Danielle. Tijdverspilling #deslimstemens — Broos (@BT1100BULLDOG) 12 juli 2022

Mooi om te zien hoe Femke van der Laan gewoon soeverein blijft kijken bij zogenaamd "leuke" onderwerpen zoals #dickpics bij #deslimstemens terwijl de anderen dubbel liggen van het zenuwachtige lachen pic.twitter.com/TZAR8gptsr — Seimen Burum (@SeimenBurum) 12 juli 2022

Dickpicks? Piemelfoto's? Ja zo kan je ze ook noemen...

Niet zo preuts Philip.. zo noem je ze. #deslimstemens — MarianneW (@mgwanink) 12 juli 2022

