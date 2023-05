Kijkers ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ schrikken van het woord ‘uithuisplaatsing’ in kittendrama

Het is een opmerkelijk zaak, maar kijkers vinden deze opmerking écht niet kunnen.

Gastouders voor kittens

Laten we bij het begin beginnen. De Tilburgse Theo en Monique zijn de trotse oprichters van de stichting De Kittenmand, die zwerfkittens opvangt door middel van een gastouderssysteem. Deze gastouders verzorgen de kittens tijdelijk, totdat ze naar een nieuw baasje gaan. Maar nu weigert één van die gastouders de kittens terug te geven. “Ze heeft de katten gecatnapt”, zegt Theo.

Reïncarnatie

De problemen begonnen toen Inge vertelde dat ze voelde dat kitten ‘Tara’ een reïncarnatie was van één van haar eerdere huisdieren. Die tip kreeg ze van een engel. Ze moest en zou de kat daarom adopteren. Maar dat was niet de bedoeling: volgens de regels van de stichting mocht Inge geen kat adopteren in het eerste jaar dat ze als gastouder werkte.

Terwijl de stichting al het kattenvoer betaalt en bepaald materiaal in bruikleen geeft, vertikt Inge het om de katten terug te geven. Ze eist dat ‘haar kittens’ ook via háár geadopteerd worden. Ook wil ze de andere katten voor altijd kunnen bezoeken, om te kijken of ze wel goed worden opgevoed. Presentator Viktor Brand weet niet wat hij hoort. “Dus als ik één van die kittens zou adopteren, dan krijg ik Inge er eigenlijk bij?”

Mr. Frank Visser doet uitspraak

Uiteindelijk komt Mr. Visser met het besluit dat Inge alleen de gereïncarneerde kat mag adopteren. De andere drie kittens moet ze (zoals afgesproken) teruggeven aan De Kittenmand. Daarnaast is ze vanaf nu geen gastouder meer.

Inge kan het niet geloven. Ze is het niet eens met de uitspraak en zegt: “Het voelt als een uithuisplaatsing.”

Heftige woorden volgens kijkers

Kijkers zijn het over het algemeen eens met de uitspraak. Wel vinden ze het een beetje sneu voor Inge dat ze de kittens, waar ze maandenlang voor heeft gezorgd, ineens moet afstaan.

Kijkers zijn wel geschrokken van het woord ‘uithuisplaatsing’. Natuurlijk kun je veel van je huisdier houden, maar het gaat té ver om ’m te vergelijken met een kind. ‘Wat een continu onnodig gebruik van het woord ‘uithuisplaatsing’.’ Typisch mensen die een werkelijke uithuisplaatsing niet kennen’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Pff... uithuisplaatsing.’

#mrfrankvisser Wat een continu onnodig gebruik van het woord “uithuisplaatsing”. Typisch mensen die een werkelijke uithuisplaatsing niet kennen. — HouseMouse (@HouseMouseJ) 19 mei 2023

Gebruikt deze mevrouw ook teveel twitter? Heeft het alleen maar over uithuisplaatsing en noemt zichzelf klokkenluider? #mrfrankvisser #ongeschikt — Niki (@NikiXxX76) 18 mei 2023

Ja dat krijg je ervan als je je niet aan een contract houdt. Shit happens, mevrouw ' het voelt als een uithuisplaatsing'.. #mrfrankvisser — 💛💙ςαηηε❌❌❌ (@SanSan24XxX) 18 mei 2023

#mrfrankvisser uithuisplaatsing... Man o man.... Inge moet andere hulp zoeken — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) 18 mei 2023

Volgens mij kent Inge maar een paar woorden “het voelt als een uithuisplaatsing” #mrfrankvisser — Aģη乇ᔕ 🦄 (@agnesjeweetwel) 18 mei 2023

Duidelijke zaak.

Ongeschikt als gastouder ✅ pfff uithuisplaatsing.

Dit was niet voor de poes of wel...🤔

##MrFrankVisser pic.twitter.com/sHsroOSe3e — Brenda Rosendahl🌹 (@AtelierCreaRose) 18 mei 2023

Klokkenluider, uithuisplaatsing, echtscheiding.....



Volgens mij zit ze in een verkeerde film of zo#MrFrankVisser pic.twitter.com/QE96YtHnUG — Brenda Rosendahl🌹 (@AtelierCreaRose) 18 mei 2023

Bron: Mr. Frank Visser, Twitter