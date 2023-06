Kijkers ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ smullen van bizarre aflevering met pruikdiva

Wat zegt Mr. Frank Visser over de pruikensituatie?

Klachten over een pruik

De aflevering speelt zich af in Groningen. Daar heeft de 56-jarige Ann online een pruik besteld, maar daar mankeert van alles aan. De pruik is te kort geknipt en bovendien zitten er veel bobbels in. Kortom: hij staat voor geen meter. Belachelijk, vindt ze, want ze heeft er € 360 voor neergeteld. Ze eist haar geld terug, maar dat weigert Teresa. Geen haar op haar hoofd die eraan denkt Ann haar centen terug te betalen.

De uitspraak van Mr. Frank Visser

Bij een pruik van €360 kun je geen maatwerk verwachten, zegt Mr. Frank Visser. Maar afspraak is afspraak. Aangezien Teresa in eerste instantie bereid was de volledige verkoopprijs terug te betalen (waar ze na één nachtje slapen op terugkwam) en Ann dit aanbod had geaccepteerd, is Teresa verplicht het geld terug te geven.

Kijkers liggen dubbel

Kijkers hebben gesmuld van de uitzending. Normaal gesproken gaan de afleveringen óf over een boom die in de weg staat of een erfgrens die niet klopt, dus het is weleens leuk om het over pruiken te hebben. Waar de kijkers vooral om moesten lachen was de vriendin van Ann die zei dat de pruik écht niet stond. Ze is bijna blind, maar had ‘met haar vingers’ gezien dat er van alles mis aan was.

Blind advies

‘Een blinde vriendin die even de mening geeft op een pruik. Ik probeer écht om niet te lachen’, reageert een kijker op Twitter. Iemand anders schrijft: ‘Mocht ik ooit een pruik overwegen zou ik me ook door een blind iemand laten adviseren.’

Mocht ik ooit een pruik overwegen zou ik me ook door een blind iemand laten adviseren. #mrfrankvisser — Niets des vaderlands (@jckstar1) 22 juni 2023

Een blinde vriendin die even de mening geeft over een pruik. Ik probeer écht om niet te lachen #MrFrankVisser — Jill (@jillloislingen) 22 juni 2023

Komt ze met een bijna blinde getuige die met haar vingers kon zien dat het niet stond 🤣🤣🤣🤣 #mrfrankvisser — Alex (@RefAlex) 22 juni 2023

Blinde vriendin keurt pruik af🥳 #mrfrankvisser — Wim Zee (@zeeschilder) 22 juni 2023

#mrfrankvisser "daar gaat al mijn spaargeld op aan een pruik waar ze niks mee kan." Sprak ze al rokend.



Top show! — Die Reade (@DieReade) 22 juni 2023

Een mooie #mrfrankvisser klassieker!



De misplaatst zelfverzekerde, en in sprookjesland levende mevrouw Ann blijft woedend nadat ze erachter komt dat pruikenmaker Teresa niet kan toveren.#frankvisser — Ran Marwin (@realranmarwin) 22 juni 2023

