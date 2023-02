Kijkers ‘Mr. Frank Visser’ verbaasd over bizarre zaak: “Een 75-jarige vrouw die webcamseks doet?”

De 75-jarige Sabrina gaf aan erg last te hebben van het gezin dat boven haar woont. De kinderen van bovenbuurman Mohammed zouden veel herrie maken. Het leek even een klassieke zaak te worden, tot bleek dat er ook iets bijzonders aan de hand is met de onderbuurvrouw.

Opmerkelijke burenruzie in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

“Ik woon hier al dertig jaar en ik heb erg last van de buren. Stampen, overlast, soms om 1.00 uur ’s nachts. Ik word er gek van”, zegt onderbuurvrouw Sabrina.

Bovenbuurman Mohammed en zijn gezin wonen er zeven jaar en hij denkt iets anders over de kwestie. “Kinderen moeten kunnen spelen en de buurvrouw moet stoppen met zeuren”, zegt hij.

Webcamseks

Als presentator Viktor Brand op bezoek gaat bij Mohammed, blijkt hij ook iets opmerkelijks over de onderbuurvrouw te zeggen hebben. De 75-jarige vrouw zou aan betaalde webcamseks doen. De buurman is bang dat zij zijn vrouw hierin wil betrekken. “Mijn vrouw was bang om gefilmd te worden. Ik heb haar gewaarschuwd niet meer bij haar langs te gaan.”

De oudste van het land

Wanneer Viktor verhaal gaat halen bij Sabrina geeft ze het toe. “Ik doe dat al 33 jaar. Ik betaal gewoon mijn belasting.” Trots zegt ze de oudste van het land te zijn die dit werk doet. Als Viktor de kwestie met de zoon van Sabrina bespreekt, beaamt ook hij dit met een lach op zijn gezicht. Sabrina zou zelfs bloemen hebben gekregen vanwege haar record als oudste webcammer van Nederland.

Met de deur open

Sabrina laat wel weten dat ze het nooit met de bovenbuurvrouw over haar werk heeft gehad. “Ik kan dat toch niet zeggen tegen zo’n buitenlandse vrouw.” Het zou wel kunnen dat ze Sabrina eens topless aan het werk heeft gezien, omdat zij in de zomer weleens de deur open heeft tijdens het werken. “Dan rent madam heel vlug naar binnen.”

De uitspraak

De burenruzie gaat van kwaad tot erger. Er wordt met soep en wc-water gegooid en de onderbuurvrouw heeft zelfs VeiligThuis ingeschakeld. Gelukkig is daar Mr. Frank Visser om uitspraak te doen. Hij verbiedt beide partijen om contact met elkaar te hebben. Daarnaast adviseert hij Mohammed om ’s avonds rekening te houden met de buurvrouw en vertelt hij dat hij dan het beste sloffen kan dragen, omdat die het geluid dempen.

Reacties

De kijkers van Mr. Frank Visser doet uitspraak reageren erg verbaasd op de aflevering. Vanwege het werk van de onderbuurvrouw, maar ook vanwege de uitspraak die ze niet helemaal snappen:

Een 75 jarige vrouw die webcamsex doet.....ik moet dit even verwerken...😱🤪#meesterfrankvisser #mrfrankvisser — Xandra (@xandrat73) 23 februari 2023

Whut?? Ze vraagt de vrouw van Mohammed om mee te doen met webcamsex?! #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) 23 februari 2023

Mijn God, waar halen ze die mensen vandaan?! Ik dacht even dat ik naar een rare aflevering van Koefnoen aan het kijken was... #mrfrankvisser — Sara (@Sara_Schaap) 23 februari 2023

#mrfrankvisser Ik snap de uitspraak niet heel erg. Je kan toch niet anderen verplichten wat ze mogen dragen in hun eigen huis? En op sokken ben je juist het stilst. En ook niet of de buurman stil wil zijn die diensten draait die tot na 22:00 duren. — Floor Janssen (@janssensnuf) 23 februari 2023

Dat gezicht van #mrfrankvisser toen die de woning van Sabrina in liep 😄😄😄 pic.twitter.com/256z8zx3mZ — Odilia Achternaam (@Odiliahier) 23 februari 2023

Bron: SBS, Twitter