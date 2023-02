Kijkers ‘Mr. Frank Visser’ woest op hondenhater Rupert: ‘Hij spoort voor geen meter’

Mevrouw Eekma woont met haar labrador Cowboy in een flat. Direct naast haar woont buurman Rupert, die een behoorlijke hekel heeft aan de hond.

Burenruzie in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Rupert vindt de hond gevaarlijk en denkt dat zijn buurvrouw de hond expres vals maakt. Ook beschuldigt hij het dier van bijten. Mevrouw Eekma voelt zich juist geïntimideerd door de buurman en vreest voor het leven van haar hond. Zo zou hij vaak naar de hond schreeuwen en zelfs schietbewegingen naar het beestje maken.

Is de hond gevaarlijk?

“Ik ben bang dat hij mijn hond iets aandoet, of mij”, vertelt mevrouw Eekma aan presentator Viktor Brand. Wanneer Viktor met Rupert spreekt, vertelt Rupert dat de buurvrouw expres plukken vacht van de hond voor zijn deur legt. Hij heeft de plukken verzameld en laat het bewijsmateriaal zien.

Uitspraak

Beide buren zijn stellig: ze willen dat de ander verhuist of een contactverbod krijgt. Mr. Frank Visser schakelt een hondengedragsdeskundige in om de situatie goed in te kunnen schatten. De deskundige komt al snel tot de conclusie: er zit geen kwaad in de speelse labrador. Dat maakt dat Mr. Frank Visser tot de volgende uitspraak komt: de buurman krijgt een contactverbod. Als hij zich daar niet aan houdt, kan hij een boete krijgen en zelfs een gedwongen uithuisplaatsing. Het zorgt voor tranen van blijdschap bij mevrouw Eekma.

Reacties

De kijkers thuis zitten vol verbazing op de bank. Hond Cowboy wordt een ‘goedzakkie’ en ‘dikke lieverd’ genoemd en ze snappen niet hoe het beestje als gevaarlijk kan worden gezien. De kijkers denken juist dat de buurman gevaarlijk is:

Hahaha ik ga helemaal stuk, die onschuld van die dikke lieverd. Cowboy denkt ook: wat moet ik nou? Moet ik hier wat van vinden? #mrfrankvisser — Maria✨ (@x_mariaxx) 16 februari 2023

Cowboy is niet gevaarlijk. Psychopaten als Rupert zijn dat wél #mrfrankvisser — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 16 februari 2023

#MrFrankVisser Honden voelen meestal aan wie lief voor hun is of niet. Als die hond niet op anderen aanslaat, maar wel bij de buurman is er iets niet helemaal goed met die vent. — Floor Janssen (@janssensnuf) 16 februari 2023

Met die hond is niks mis en did vrouw is ok. Hij spoort voor geen meter. Dat is mijn uitspraak! 😉#mrfrankvisser — Robert (@Stokstaartje020) 16 februari 2023

Ik lig nu al in een deuk! Een goedzakkie van een hond die door de buurman als een agressief monster wordt afgeschilderd! 😂😂 Een lábrador! 🥰 #mrfrankvisser — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) 16 februari 2023

Mensen zoals de buurman zijn eigenlijk echt gevaarlijk.. je kan de ander knettergek maken met zulk gedrag. Hoop dat hij geen woord meer mag praten met haar na de uitspraak #mrfrankvisser — Tamara (@tamarasnoeck) 16 februari 2023

