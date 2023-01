Kijkers omarmen André en Erna in ‘Heel Holland bakt’: ‘Kunnen die twee samen een programma gaan maken?’

Spoiler alert.

Chaos

Bakkers klaar? Bakken maar! In de tent van Heel Holland bakt maken de bakkers deze week weer drie zoetigheden om zichzelf te bewijzen: Franse tarte tatin (omgedraaide taartjes met vulling naar keuze), een technische opdracht met toffee en een sticky showstopper. Kijkers hebben vooral oog voor de chaotische Erna, die om alles in de stress schiet en meermaals bijna een mentale breakdown krijgt. Gelukkig sleept presentator André van Duin haar erdoorheen.

Heerlijk duo

En dat is aandoenlijk om te zien. “Ik heb me opgegeven voor jou. Ik wilde jou zien”, bekent ze aan André, waarop die reageert: “Ja maar, dan kun je me toch gewoon bellen?” Ook zegt Erna tegen de presentator dat hij liever is dan ze dacht. Kijkers genieten van het ‘heerlijke duo’.

Wegsmelten

Helaas voor Erna moet ze haar schort deze week inleveren. Met de zoetsappigheid blijkt het dan nog niet voorbij. Erna’s man wacht haar wekelijks buiten de tent op met een bos bloemen, voor het geval ze eruit zou liggen. En dat beeld is werkelijk om bij weg te smelten. Eén ding is zeker: zonder Erna is het volgende week heel wat stiller in de tent.

Kunnen Erna en André samen een programma gaan maken? Wat een heerlijk duo #heelhollandbakt #hhb — Tessa Peters (@Tesselala) 8 januari 2023

Erna tegen André: ‘Je bent nog liever dan ik dacht.’



Was de hele wereld maar zoals Heel Holland Bakt. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 8 januari 2023

De man van Erna staat iedere dag met een bos bloemen buiten de tent te wachten omdat hij denkt dat ze eruit gaat.



Kan hij alle andere mannen op de wereld even bijles gaan geven? #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 8 januari 2023

Yeah Zineb meesterbakker!



Helaas nemen we afscheid van onze lievelingschaoot; Erna.



Gelukkig stond haar man weer klaar! Met bloemen!❤️#heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/3hnfhOSIZ7 — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 8 januari 2023

Heel Holland bakt is elke zondagavond om 20.25 uur te zien op NPO1.

