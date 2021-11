Kijkers onder de indruk van 'Diagnose de Wild': “Ontroerende en intieme documentaire”

Kijkers zijn diep onder de indruk van deze intieme, ontroerende en openhartige documentaire.

Diagnose de Wild

De documentaire begint bij de eerste klachten die Ruud ervaart. Hij vindt bloed bij zijn ontlasting. Hij besluit dit niet aan zijn vriendin Olcay te vertellen, maar een vriendin van haar in te schakelen die maag-darm-leverarts is. Pas als hij besluit voor een endoscopie te gaan, vertelt hij Olcay hierover.

In eerste instantie schrikt Olcay hier niet van. Ruud is namelijk een hypochonder, vertelt ze. Ruud daarentegen heeft er direct een slecht gevoel over.

Endoscopie

Wegens de coronamaatregelen mag Olcay niet bij de endoscopie zijn, daarom blijft ze op de gang wachten. Als het wel erg lang begint te duren, gaat ze zich toch zorgen maken. Die zorgen blijken terecht. Ruud heeft op dat moment net de diagnose darmkanker gekregen. “Toen kwam hij door die klapdeuren heen, huilend. En toen zei hij: ‘het is echt niet goed, ik ga het niet redden’”, vertelt Olcay.

Meer dan het jawoord

De twee gaan een zware periode samen tegemoet. Maar hun relatie houdt stand, en dat niet alleen, hun band wordt sterker dan ooit. In de documentaire zegt Ruud het mooi: “Deze periode zegt zoveel meer dan elkaar het jawoord geven of wat dan ook. Dit is iets veel groters.”

Stoma

In de documentaire vertelt Ruud ook openhartig hoe moeilijk hij het vond om tijdelijk een stoma te krijgen. Hij zag er zo tegenop, dat er eerst naar een andere oplossing werd gekeken, maar toen bleek dat dit niet ging werken, zat Ruud er helemaal doorheen. Ook hier kon Olcay hem goed bij steunen.

Reacties

De kijkers van de documentaire zijn ontzettend onder de indruk van hoe kwetsbaar en intiem het is. Ook hopen ze dat het taboe op het hebben van een stoma hiermee afneemt. Sommige kijkers raakt de documentaire extra diep, omdat de situatie herkenbaar is.

Zo herkenbaar en zo mooi weergegeven. Dit is groter dan elkaar het jawoord geven, zei Ruud. En zo is het. Wat een rollercoaster. #diagnosedewild — Sjors (@sjors68) 7 november 2021

Wat een mooie docu #diagnosedewild

En wat een leuk stel die Olcay en Ruud. Zo goed de openheid over zijn stoma, hoop dat het taboe hierover wat minder wordt hierdoor — Annelies (@anneliesV1969) 7 november 2021

Zojuist de docu van Ruud De Wild gekeken. Over zijn diagnose darmkanker en de periode erna. En het raakt me zo enorm. De angst die ik net weer voelde, de onmacht. Mijn man kreeg de diagnose in 2014. En elke dag zijn wij dankbaar dat we samen zijn. Foto 2014. #diagnosedewild pic.twitter.com/6wRiLFr7sI — Linda Bernaards (@lindabernaards) 7 november 2021

#diagnosedewild wat mooi en indrukwekkend om dit te zien en wat een mooie mensen zijn @ruuddewild en Olcay!! En ik moest wel beetje huilen bij de laatste scène met de trotse chirurg in de uitzending... — Nanja de Haan (@Ninkey84) 7 november 2021

#diagnosedewild steengoede documentaire over de darmkanker van Ruud de Wild. De ellende, de doodsangst van jezelf en je naaste, de behandelingen, het is allemaal zo herkenbaar. Kijken, het is zo informatief. #NPO1 — Jacques van der Linden (@LindenJacques) 7 november 2021

Ik ben nog maar net begonnen met kijken en nu al lopen de tranen over mijn wangen.. Herkenning van mijn gevecht 8jaar geleden.. Respect Ruud dat je dit deelt en kenbaar maakt!!#DiagnoseDeWild — elvir@&derest (@Elvir43978262) 8 november 2021

Bron: RTL Boulevard, Twitter.