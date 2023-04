Kijkers onder de indruk van heftig verhaal over neushoornaanval in ‘Floortje gaat mee’

In Floortje gaat mee zijn Floortje Dessing en fotograaf Jasper Doest eindelijk aangekomen in Nepal, het land van hun eindbestemming. Ze bezoeken er het Chitwan National Park, waar ze in gesprek gaan met Doma, dierenbeschermer en de eerste vrouwelijke natuurgids van het land.

Neushoorns

Wereldwijd wordt op neushoorns gejaagd voor hun ivoren hoorns. De overtuiging heerst namelijk dat deze een geneeskrachtige werking zouden hebben, iets wat Floortje in haar programma ontkracht. Neushoorns moeten de jacht echter vaak met de dood bekopen en zijn inmiddels een bedreigde diersoort geworden.

Overstromingen

Hoewel Doma zich als natuurgids inzet voor de bescherming van neushoorns, beleefde ze zelf een traumatische ervaring. In 1993 werd haar omgeving opgeschrikt door grote overstromingen. “Mijn moeder bracht ons in veiligheid en wilde daarna de buffels gaan halen”, begint ze haar verhaal. “Dit deed ze samen met twee ooms uit het dorp. De stroming was ontzettend sterk. Zij hielden elkaars handen vast, want mijn moeder kon niet zwemmen.”

Doma vertelt hoe haar moeder werd geraakt door een groot stuk hout, waardoor ze losliet. “Ze werd meegesleurd door de stroming. De volgende dag zijn ze haar gaan zoeken en bleek ze in een boom te hangen, dus hebben ze haar levend kunnen redden. Ondanks dat ze wat water binnen had gekregen, was ze in orde.”

Leven in een tent

Ook het huis van Doma’s vader in India was destijds weggevaagd door de overstromingen, waardoor de familie van de overheid een tent kreeg. Daarin woonden ze twee jaar. Terug in hun oude woonplaats waren er veel interne conflicten in Nepal. Het gezin kreeg geen lening en kon geen melk meer verkopen.

Traumatische ervaring

“Later in 2004 ging mijn moeder een keer brandhout halen”, herinnert Doma zich de beruchte dag. “Toen is ze aangevallen door een neushoorn en overleed ze ter plekke. Dat was het zwaarste wat we ooit hebben meegemaakt.”

Doma zorgde in die tijd voor haar vader, broertje en zusje. “Mijn vader was intens verdrietig”, vertelt ze. “Hij was er helemaal kapot van. Het duurde zes of zeven jaar voordat hij er weer bovenop was.”

Geen kind kunnen zijn

En als Doma zelf de emoties toeliet? “Wanneer ik verdrietig was, ging ik naar de wc om daar in mijn eentje te huilen. Dan kwam ik weer vrolijk naar buiten, want ik wilde niet dat ze iets aan mij zouden merken. Ik had niet de kans om kind te zijn. De situatie was nu eenmaal zo dat ik de leiding moest pakken.”

Natuurgids

In 2007 werd ze aangenomen als natuurgids bij het Chitwan National Park, waarmee ze haar familie kan ondersteunen. “Eerst wilden mijn collega’s niet dat ik de jungle in ging, omdat ik klein was en een vrouw ben. Ik zou me volgens hen dan niet kunnen verdedigen tegenover wilde dieren.”

‘Niet zomaar een vrouw’

Doma smeekte wekenlang om het park in te mogen. Daar gebeurde het dat ze oog in oog kwam te staan met een neushoorn, al wist ze zich samen met een collega te verdedigen. “Sindsdien zeggen ze: ‘Doma is niet zomaar een vrouw.’ Ik werd gezien als een gelijke broeder en mensen begonnen vertrouwen in mij te krijgen. Zodoende kreeg ik toestemming om allerlei trips te maken. Sindsdien heb ik een uitstekende reputatie.”

Reacties

Kijkers zijn onder de indruk van de manier waarop dieren en de natuur in beeld worden gebracht, en van het heftige verhaal van Doma.

Wat een ongelooflijk mooie aflevering van #floortjegaatmee

Mooie natuur beelden en fotowerk van @DoestPhoto En dan Doma, wat een mooi interview met deze gids in het nationaal park van Nepal. Top tv!!! — Rene (@tdi2002) 20 april 2023

Wat een mooie aflevering van #floortjegaatmee met de enige vrouwelijke natuurgids van Nepal. Haar naam is Doma, haar moeder is gedood door neushoorns, maar ze bejegent ieder dier met fantastisch veel respect en liefde. Een Hoopverlener, aan de andere kant van de wereld💞 — Andrea (@Walrathis) 20 april 2023

Wat een geweldig programma is “Floortje gaat mee”! Zo veel eerbied voor dieren in andere culturen! Zouden we in Nederland nog veel van kunnen leren…….. — Marjan Lubbers (@MLubbers1) 20 april 2023

De beste quotes in #floortjegaatmee zijn van de Nepalese natuurgids (die haar moeder verloor door een rhino): ’De aarde is niet alleen van ons. Net zo van dieren. We bekijken alles alleen vanuit ons perspectief. We vinden dat grondstoffen van ons zijn, en niet van dieren.. — Jorien Bakker #naarbuiten (@ja_bakker) 20 april 2023

Chitwan National Park … zo mooi in beeld gebracht door #floortjegaatmee Wat een mooi programma, zoveel bekende plekken en nu wil ik terug naar India en Nepal #nepal #india #floortjedessing pic.twitter.com/i9fNnjrAg5 — Marjolein (@marjoleinlein) 20 april 2023

Floortje gaat mee

In het reisprogramma Floortje gaat mee reist Floortje Dessing over land naar Nepal om de ingewikkelde relatie tussen mens en dier te vertellen. Dat doet ze samen met fotograaf Jasper Doest.

Floortje Dessing reist de hele wereld over, maar wat neemt ze eigenlijk mee op reis? Je ziet het in onderstaande video.

Bron: Linda.nl