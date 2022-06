Kijkers onder de indruk van openhartige Anouk in ‘Boerderij van Dorst’

Anouk en Gordon hebben meer gemeen dan je in eerste instantie zou denken. Ze zijn sinds kort dan ook vrienden, vertellen ze in het programma van Raven. Anouk had Gordon een bericht gestuurd op Instagram, omdat ze zag dat hij het moeilijk had. Hij ging daar op in en sindsdien spreken ze regelmatig af.

Overdosis

Gordon verloor tijdens de pandemie de controle over zijn drank- en drugsgebruik. In Boerderij van Dorst vertelt hij dat hij nooit met een overdosis in het ziekenhuis is beland, maar dat het ‘kantje boord’ was. “Ik dacht: ik moet nu denk ik 112 bellen.”

Anouk is wel eens in het ziekenhuis terecht gekomen door drugsgebruik, vertelt ze eerlijk. Niet in de laatste jaren, maar in het verleden. “De laatste keer lag ik tussen allemaal tachtigjarigen op de hartafdeling. Dat was een dieptepunt. Dat ik zo’n bed bezet hield, vond ik heel triest”, zegt ze.

Ook met alcohol ging het wel eens mis. In 2008, vlak na haar tweede scheiding, werd ze wakker in het ziekenhuis. “Ik had ze niet allemaal op een rijtje. Daar heb ik een tijd over moeten doen om dat te verwerken”, zegt ze over die moeilijke periode.

“Toen ik wakker werd in het ziekenhuis voelde ik me zo’n loser joh. Helemaal met die kinderen, dat had heel anders kunnen aflopen. Als menen daar van geweten hadden, had ik gewoon mijn kinderen kwijt kunnen raken. Dat was ook écht de laatste keer.”

‘Pleurisveel geld’

Ook over de situatie met The Voice en Ali B. is Anouk eerlijk. Ali was de reden dat Anouk überhaupt bleef meedoen met het programma. Ze vond het namelijk helemaal niet zo leuk om coach te zijn in The Voice. “Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat voor hun lol doen, zeg maar. Een beetje in een rode stoel gaan zitten en af en toe op zo’n knop drukken? Kom op.” Maar met Ali had ze een klik. “Ik vond het vooral leuk met hem. We hadden het ook gewoon altijd superleuk samen, ik heb echt heel veel gelachen met hem”, zegt ze.

De situatie is nu natuurlijk anders. Ali B. kwam wordt beschuldigd van verkrachting. Anouk zegt dat ze niet terug wil naar The Voice. Of zoals zij het noemt: ‘die corrupte bende’. Misschien alleen als ze er ‘pleurisveel geld’ voor krijgt. Ze heeft Ali niet meer gesproken, zegt ze. “Pijnlijk”, vindt Gordon. “Ach ja, dat is het leven.”

Bijna miljoen kijkers

Boerderij van Dorst trok zondagavond 913.000 kijkers. De kijkers (waaronder Francis van Broekhuizen) zijn onder de indruk van het tv-programma.

