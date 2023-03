Kijkers ontroerd door gesprek met Lisa van Ginneken in ‘De kist’: ‘Een prachtig, integer gesprek’

In het tv-programma De kist gaat elke week een andere bekende Nederlander in gesprek met presentator Kefah Allush, die hen intieme en diepgaande vragen stelt over het leven. Zondagavond vertelt D66-Kamerlid Lisa van Ginneken over haar transitie en de gevoelens die daarbij komen kijken.

Niet gekend als Lisa van Ginneken

“Heeft je vader geweten dat hij drie dochters had?” vraagt Kefah treffend. “Nee”, antwoordt Lisa. “Nou, misschien heeft hij het wel geweten, maar daar is nooit over gesproken. En ik vind het weleens verdrietig dat hij mij niet als Lisa heeft gekend hier op aarde.”

Blijk van steun

Toch is ze ervan overtuigd dat haar vader bij haar is en haar steunt in moeilijke tijden, zoals tijdens het proces van de transitie. “Op sommige momenten voel ik zijn aanwezigheid ook. Dat is meestal op momenten dat ik steun kan gebruiken. Dan voel ik zijn hand op mijn schouder.”

Zoektocht

Kefah laat een stilte vallen. “Letterlijk zijn hand?” vraagt hij vervolgens. “Letterlijk”, bevestigt Lisa. “De eerste keren dat het gebeurde, keek ik ook om, terwijl je weet dat er niemand echt die hand op je schouder legt. Maar het voelde zó fysiek, zó aanwezig.” Haar vader bood Lisa steun terwijl ze naar eigen zeggen ‘best wel in de put zat over die zoektocht, omdat het zo ingrijpend is’.

Acceptatie

Voor Lisa voelt deze steun van haar vader extra bijzonder, omdat er in het gezin waarin ze opgroeide, niet werd gepraat over transgender zijn. “Het voelde heel erg als een soort goedkeuring of acceptatie van hem naar mij. Ik mag omarmen wie ik ben. Het lijkt alsof hij op een soort metafysische manier die transitie heeft meegemaakt.”

‘Mooi en boeiend gesprek’

Kijkers zijn ontroerd door Lisa’s verhaal. ‘Prachtige vrouw’, schrijft de een. ‘Wat een prachtig, integer verhaal’, schrijft een ander. Nog een ander laat weten: ‘Wat een ontzettend mooi en boeiend gesprek! Net als Lisa zelf.’

Mooi open gesprek met Lisa van Ginneken over haar vader, transitie en het zoeken naar zichzelf #dekist — Adriaan H⭕fstra ♻🕯🇺🇦 © (@adhofstra) 5 maart 2023

mooie afl. v #DeKist v @KefahAllush met D66-politica @LisaGinneken Wat heeft zij n bijzonder schone diepgang, grote wijsheid met geloof in grotere ordening. Rouw is inherent aan verandering v identiteit. Buitengewoon positief en realistisch ingesteld mens, ‘n mooi mens. — Ron M. Hagen (@ronmhagen) 5 maart 2023

Onroerend gesprek tussen @KefahAllush en @LisaGinneken. Wat een gevoelige, intelligente en - sorry- spirituele vrouw!

En wat is #DeKist toch een geweldig programma. Heeft dat eigenlijk al eens een prijs gewonnen? — Margaretha Coornstra (@Coornstra) 5 maart 2023

De kist is elke zondagavond rond 23.30 uur te zien op NPO 2.

Transgender vrouwen Emma en Eva trouwden eerder als man, nu als vrouw. In onderstaande video zie je hun ervaring.

