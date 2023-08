Kijkers ontroerd door het emotionele verhaal van Bibi Dumon Tak in ‘Zomergasten’

Tijdens de uitzending vertelt ze het emotionele verhaal van haar jongere zus die in 2006 aan kanker overleed. Dit was echt enorme klap voor haar, want de twee hadden een goede band. Maar na de dood van haar zus was Bibi helemaal radeloos.

Geen contact meer

“Ik kon onverwachts haar kinderen niet meer zien. Toen zij overleed, raakten we niet alleen haar kwijt, maar ook haar kinderen. Want die mochten we niet meer zien van haar ex-man”, vertelt ze aan presentator Theo Maassen. Waarom? Dat weet ze niet, want ze heeft nooit antwoord gekregen op de vraag waarom ze hen niet meer mocht zien.

Overstuur

Bibi probeerde alles om contact met haar neefjes op te nemen. “Ik wist dat ze in een flat woonden en dacht: als ze uit het raam kijken, dan ga ik mijn 06-nummer op dat plein krijten”, vertelt ze. “Maar ik verplaatste me in de kinderen. Wat moeten ze met mijn telefoonnummer als ze niet mogen bellen? Daar raken ze waarschijnlijk overstuur van.”

“Het is zo triest om te schrijven aan kinderen van wie je het meeste houdt, maar je weet helemaal niet of ze aankomen en of ze worden gelezen.” Wanneer ze daarover vertelt, krijgt ze een brok in haar keel. Met tranen in haar ogen gaat ze verder: “Maar het hielp mij wel.” Toch stopte ze er uiteindelijk mee. “Zolang er iets is om voor te strijden, moet je je er hard voor maken. Maar je moet het ook kunnen laten gaan.”

Bibi Dumon Tak in Libelle

Eerder vertelde Bibi in een interview met Libelle al over deze schrijnende situatie. “Ik schrijf mijn neefjes Rémy en Misha – niet hun echte namen – nog altijd brieven. Ik heb geen idee of de jongens de brieven lezen, ik vermoed van niet. Ik heb in elk geval nooit iets teruggekregen”, zei ze toen. “Ze zijn geïndoctrineerd door hun vader, die niet wil dat ze contact hebben met ook maar iemand uit hun moeders leven. Hij heeft ze letterlijk gekidnapt en wij – ik, mijn moeder, alle mensen die van Saar en haar jongens houden – moeten machteloos toekijken. Juridisch gezien hebben we geen poot om op te staan. Veilig Thuis is bij hem op bezoek geweest. Toen ze daar geen gevaarlijke situatie aantroffen, was het klaar.”

Het hele interview met Bibi Dumon Tak kun je hier lezen: “Mijn woede stond het rouwen in de weg.”

Hartverwarmende reacties van kijkers

In het drie uur durende interview hebben Bibi en Theo het over van alles en nog wat gehad. Het gesprek verliep heel soepel. Ze was niet bang voor stiltes, gaf uitgebreid antwoord, zorgde af en toe voor wat humor, maar de twee hadden vooral veel diepgaande gesprekken. De kijkers zijn dan ook ontzettend lovend over de aflevering en er klinken enkel hartverwarmende reacties. ‘Ik hoop dat de kinderen van haar zus naar de uitzending hebben gekeken. Mooi en ontroerend’, schrijft een kijker op X (voorheen Twitter). Iemand anders zegt: ‘Ik ben vast niet de enige die al 2,5 uur aan de buis gekluisterd zit...’

Ook schrijver Nico Dijkshoorn heeft genoten van de uitzending. Hij zegt: ‘Wonderschone, ontroerende, intense, eerlijk en soms hilarische Zomergasten gezien. Gehuild en gelachen. Dank Bibi Dumon Tak, Theo Maassen en redactie.’

Ben vast niet de enige die al 2,5 uur aan de buis gekluisterd zit..#zomergasten #bibidumontak pic.twitter.com/UhBkruJCXB — Metje van Elten🇺🇦 (@VanMetje) 13 augustus 2023

Prachtige en zeer interessante uitzending #zomergasten dankzij Bibi Dumon Tak. pic.twitter.com/GEgzVsHZXG — Secil Arda (@SecilArda1) 13 augustus 2023

Wonderschone, ontroerende, intense, eerlijke en soms hilarische #zomergasten gezien. Gehuild en gelachen. Dank Bibi Dumon Tak, Theo Maassen en redactie. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) 13 augustus 2023

#zomergasten Bibi Dumon Tak heeft het geweldig gedaan. Het was ontroerend wat ze zei. — Guus Kuijer (@GuusKuijer) 14 augustus 2023

In mijn beleving een zomergastenavond zoals we al heel erg lang niet hebben gezien. En dat bedoel ik positief.#zomergasten — Cora Bruins (@CoraBruins) 13 augustus 2023

Ik zou elke week wel naar een drie uur durend interview met Bibi Dumon Tak kunnen kijken, heel erg fijn. #zomergasten — Kas Molenaar (@KasMolenaar) 13 augustus 2023

Ik hoop dat de kinderen van haar zus naar de uitzending hebben gekeken. Mooi en ontroerend #BibiDumonTak #Letitbe #zomergasten — Tineke Schutte (@djeeset) 13 augustus 2023

Wat een prachtige aflevering van @vpro’s #zomergasten! Mooie mix van vakinhoudelijk, persoonlijk en idealistisch. Ik kende haar niet, maar Bibi Dumon Tak was echt een vrouw naar m’n hart. En Theo Maassen, wat een oprechte, inlevende, originele en geestige interviewer. Top tv. — Andy van den Dobbelsteen (@dobbelska) 13 augustus 2023

Bron: Zomergasten, X