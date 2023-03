Kijkers op het puntje van hun stoel tijdens bloedstollende finale ‘Miljoenenjacht’

De droom van Matthijs? Een leuke uitbouw aan huis en op vakantie gaan met zijn vriendin en bonuskinderen. Wat hij daarvoor nodig heeft? Zo’n honderdduizend euro.

In de finale van Miljoenenjacht toont hij lef. Matthijs gaat enkel voor álles of niets. Omdat hij de hoogste bedragen in het begin wegspeelt, blijft het bod van de bank rond de anderhalve ton liggen. Kijkers weten het wel: stoppen! Toch neemt hij het enorme risico om door te spelen. Ook presentatrice Linda de Mol vindt het gewaagd: “Ik durf bijna niet meer te kijken!”

Gelukkig voor Matthijs blijkt zijn keuze een schot in de roos. Hij haalt nog twee lage bedragen uit het spel, waardoor het bod van de bank oploopt tot 244.000 euro. Hij slaat op de knop en is na de bloedstollende finale ruim twee ton rijker. Tijd dus, voor die uitbouw en die vakantie.

Kijkers vinden de tactiek van Matthijs zenuwslopend. ‘Hoe koel was deze man, zeg!’, schrijft iemand op Twitter. ‘Waanzinnig dapper.’

Linda is eindelijk weer hysterisch aan het gillen 😂👏👏 #miljoenenjacht — Lianne van Veen (@Liedje87) 19 maart 2023

Jongens jongens wat was dit spannend! #miljoenenjacht — Jan Scheepstra (@janscheepstra) 19 maart 2023

LibelleTV vroeg Linda de Mol wanneer ze voor het laatst een aantal dingen deed. Zoals: wanneer heeft ze voor het laatst iets liefs gedaan voor een ander, wanneer voelde ze zich voor het laatst trots en wanneer had ze voor het laatst vlinders in haar buik? In onderstaande video zie je haar antwoorden.

Bron: Linda.nl