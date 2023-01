Kijkers ‘Op1’ geraakt door openhartig gesprek over euthanasie: “Zulke dappere moeders”

Psychische problemen en zelfmoordpogingen

Je kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen. Hoe ga je ermee om als je een zoon of dochter hebt die uit het leven wil stappen? De dochters van Ellen, Bianca en Mirjam kozen voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden.

“We waren eigenlijk niet verbaasd toen we hoorden dat ze niet meer wilde leven”, vertelt Bianca over haar dochter. “Ze had een brief aan ons geschreven en daarin stond dat ze na elf jaar strijden moe was en gewoon niet meer kon. Ze heeft heel veel suïcidepogingen gedaan en zei altijd: ‘Mama, ik wil niet dood maar ik wil dit leven niet meer.’”

Achter je kind staan

Het klinkt voor veel mensen misschien als een onbeschrijfelijke beslissing, maar je kind elke dag zien lijden is volgens Bianca ook ondragelijk. “Dan snap je zo’n beslissing. Als je alles hebt geprobeerd wat mogelijk is op allerlei manieren... Als je onvoorwaardelijk van je kind houdt, kun je niet anders dan zeggen: je mag gaan, ik gun jou dit. Vanaf de eerste dag dat we het hoorden, hebben we haar omarmd en gezegd dat we achter haar staan.”

Mirjam sluit zich aan bij de woorden van Bianca. Haar dochter vroeg al naar euthanasie toen ze zestien jaar was. “Ik weet nog dat ik zei: ‘Als jij echt niet meer wilt en kunt, heb ik liever dat ik je hand kan vasthouden dan dat je alleen gaat.’”

Reacties

Op Twitter spreken kijkers hun respect uit voor de drie moeders. ‘Krachtig dat ze hun kinderen konden bijstaan’, reageert iemand. ‘Dit is houden van, zo moedig’, schrijft een ander.

Vond het heel heftig, zo’n strijd die deze kinderen, hun ouders en gezin hebben gehad. Krachtig dat ze hun kinderen bij konden staan ❤️ — Marjolijn de Hon (@Marriemuis) 26 januari 2023

Indrukwekkende verhalen van deze moeders over hun dochters. Heftig. Maar ook heel liefdevol. En compliment aan presentatoren van dienst Carrie en Charles die de moeders rustig lieten uitpraten #euthanasie #op1 — Sjoukje (@NieuwS02) 25 januari 2023

Ik keek net op1 Over drie moeders die dochters lieten gaan door Euthanasie. Na een lange strijd ,Dat is houden van zo moedig petje af #Op1 — Alie Swart (@AlieSwart) 25 januari 2023

Dit onderwerp blijft me raken. Zo mooi dat deze moeders dit konden doen voor hun dochters. Van mij mogen mensen kiezen of ze willen blijven leven. Je kan immers niet kiezen of je ter wereld wilt komen. #op1 #op1npo #euthanasie #verlossing #lijden #psychiatrie #rust 🙏🏻🕊️ https://t.co/WOpKNCNWfF — Sippy 🌍 (@sippyvanakker) 25 januari 2023

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Bel gratis en anoniem naar 0800-0113 of neem contact op via de chat op www.113.nl.

Bron: Op1, Twitter